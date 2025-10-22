Ставка на ребенка: как получить семейную ипотеку и на что ее можно потратить

Семейная ипотека оказалась самой популярной из всех льготных программ по покупке жилья. Ее продлили до 2030 года Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Сегодня в России действует несколько государственных программ, которые помогают людям решить пресловутый квартирный вопрос. Среди них выделяется семейная ипотека с низкой ставкой. По данным Минфина, она пользуется спросом: с момента старта программы воспользоваться ей успели более 1,5 миллиона семей. И вы тоже можете успеть: в прошлом году ее продлили до 2030 года. Рассказываем, кто может получить семейную ипотеку сейчас и как это сделать.

Что за программа

Семейная ипотека как программа господдержки стартовала в 2018 году, и изначально оформить ее могли только семьи, в которых родился второй или третий ребенок. Предполагалось, что они смогут получить жилищный кредит под 6% годовых, но при этом процентная ставка сохранялась на этом уровне не на весь срок кредитования, а лишь в первые несколько лет. Со временем это правило отменили, а другие условия постепенно пересмотрели, например расширили программу на семьи с одним ребенком.

Одним из последних изменений стала отмена лимитов, которые ограничивали объем льготного кредитования, об этом заявил Владимир Путин во время прямой линии по итогам 2024 года. Позже президент также поручил распространить программу на вторичное жилье в городах, где строят мало многоквартирных домов.

Кто может получить семейную ипотеку

Актуальные правила программы «Семейная ипотека» позволяют использовать ее семьям, в которых есть как минимум один ребенок до шести лет включительно или ребенок-инвалид. При оформлении ипотеки возраст детей учитывается на момент заключения договора с банком, а возраст родителей значения не имеет вовсе.

Также семейную ипотеку могут оформить люди с двумя или более детьми от 7 до 18 лет, но такая опция доступна не везде. Этот вариант допустим в малых городах с населением до 50 тысяч человек, а также в регионах, имеющих индивидуальные программы развития или низкие объемы строительства.

При оформлении ипотеки возраст детей учитывается на момент заключения договора с банком, а возраст родителей значения не имеет вовсе. Однако к заемщикам есть и дополнительные требования. Во-первых, все члены семьи должны иметь российское гражданство. Во-вторых, даже с господдержкой ипотека остается ипотекой — понадобится первый взнос, регулярный доход и кредитная история, которая устроит банк.

Какое жилье можно купить по программе семейной ипотеки

По льготной ставке семейной ипотеки можно купить жилье в новостройке или построить дом. Причем строить придется не своими руками, а силами подрядчика — это обязательное условие. С недавних пор программа допускает покупку жилья на вторичном рынке, но это касается только населенных пунктов, где строится не больше двух многоквартирных домов в год. И даже там приобретаемая недвижимость должна быть не старше 20 лет.

Ставки и суммы

6% годовых — это максимальная ставка по семейной ипотеке, она установлена на государственном уровне. Поднимать ее банкам нельзя, а вот снижать можно. Некоторые кредитные организации этим пользуются, устанавливая ее на несколько десятых процента ниже, чем у конкурентов. Так что точную ставку нужно узнавать в конкретном банке, главное помнить, что выше 6% она быть не должна.

Установлена и максимальная сумма кредита по сниженной ставке. Она зависит от региона: в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях можно получить не больше 12 миллионов рублей, в остальных — не больше 6 миллионов. Если приглянулось жилье дороже, то его можно купить, но разницу придется платить по рыночной ставке на общих условиях.

Еще один показатель, который от банка к банку не меняется, — первый взнос должен быть не меньше 20% от суммы ипотеки. При желании для этого можно использовать средства материнского капитала.

Как оформить семейную ипотеку

Для оформления семейной ипотеки нет необходимости обращаться в госорганы — подать документы можно прямо в банке. В программе участвуют более 60 кредитных организаций, актуальный список можно найти на сайте оператора «ДОМ.РФ».

Список документов, которые понадобятся для подачи заявки на семейную ипотеку, банки могут устанавливать самостоятельно, поэтому лучше уточнить эту информацию в нужном вам отделении. Заранее можно сказать, что понадобятся паспорта взрослых членов семьи, справки о доходах, предварительные документы на жилье (например, выписка из ЕГРН) и документы, подтверждающие наличие денег на первоначальный взнос.

Воспользоваться льготной программой несколько раз можно, но есть условия. Если предыдущая ипотека по любой льготной программе была получена до 23 декабря 2023 года, заемщик может оформить новую семейную ипотеку. Если же любой льготный ипотечный кредит был получен после этой даты, то оформить семейную ипотеку можно при условии, что в семье после 23 декабря 2023 года родился ребенок и предыдущая льготная ипотека полностью погашена.