Недвижимость По домам! В центре Ярославля выставили на продажу трехэтажную квартиру за 57 миллионов. Как выглядят хоромы

В центре Ярославля выставили на продажу трехэтажную квартиру за 57 миллионов. Как выглядят хоромы

На цокольном этаже дома — сауна и зона отдыха

230
В Ярославле продают пятикомнатную квартиру за 57,5 миллиона рублей

В Ярославле продают пятикомнатную квартиру за 57,5 миллиона рублей

Источник:

Avito.ru

В центре Ярославля выставили на продажу элитное жилье в комплексе «Немецкая слобода». Это пятикомнатная квартира в доме по адресу Флотская улица, 8Ак1. В новом выпуске рубрики «По домам!» рассматриваем хоромы в самом центре.

«Продается четыреxэтажный чacтный дoм в кoттеджном комплекcе „Немeцкaя cлoбoдa“. Площадь дoмa — 303,8 квадратного метра», — указано в объявлении.

Недвижимость оценили в 57,5 миллиона рублей. В эту стоимость, согласно описанию, помимо обустроенной квартиры с несколькими санузлами входит сауна. У дома есть своя парковка, внутренний дворик закрыт от посторонних.

В Ярославле выставили на продажу

В Ярославле выставили на продажу

Источник:

Avito.ru

Как указано в описании, в квартире сделан дизайнерский ремонт. Оборудованы не только спальные места, но и санузлы, зоны хранения и гардеробная.

Квартира находится в малоэтажном доме на Флотской улице
На первом этаже размещается гостиная и кухня, на втором и третьем — спальни
Окна выходят во внутренний дворик и на Советскую улицу

Окна выходят во внутренний дворик и на Советскую улицу

Источник:

Avito.ru

Согласно планировке, на первом этаже размещена гостиная, совмещенная с кухней. На втором и третьем — по две спальни. На цокольном — зона отдыха и сауна.

На первом этаже — совмещенная кухня с гостиной
При продаже будущим жильцам остается бытовая техника, в том числе холодильник, стиральная и посудомоечная машины, водонагреватель
Так выглядит зона гостиной
В квартире выдержана общая стилистика
Всего в доме обустроено четыре спальни
В комнатах — большое количество окон
+2
На каждом этаже — свой санузел
На третьем этаже есть большой светлый холл

«Частный дом был построен в 2002 году по индивидуальному проекту. Во время строительства использовались только высококачественные натуральные материалы. Многие элементы интерьера уникальны, так как тоже выполнены на заказ», — указано в объявлении.

На цокольном этаже обустроена собственная сауна с душевой и зоной отдыха

На цокольном этаже обустроена собственная сауна с душевой и зоной отдыха

Источник:

Avito.ru

Прошлой весной в этом квартале также выставляли на продажу современный особняк для размещения бизнеса.

Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Квартира Элитная недвижимость
Комментарии
3
Ярпортал
23 минуты
Новые русские жили?
Гость
20 минут
Это же сколько нормальных домов на своей земле можно построить на эти деньги! И, главное, в прекрасном Любимском краю!
Читать все комментарии
