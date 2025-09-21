В центре Ярославля выставили на продажу трехэтажную квартиру за 57 миллионов. Как выглядят хоромы

В Ярославле продают пятикомнатную квартиру за 57,5 миллиона рублей Источник: Avito.ru

В центре Ярославля выставили на продажу элитное жилье в комплексе «Немецкая слобода». Это пятикомнатная квартира в доме по адресу Флотская улица, 8Ак1. В новом выпуске рубрики «По домам!» рассматриваем хоромы в самом центре.

«Продается четыреxэтажный чacтный дoм в кoттеджном комплекcе „Немeцкaя cлoбoдa“. Площадь дoмa — 303,8 квадратного метра», — указано в объявлении.

Недвижимость оценили в 57,5 миллиона рублей. В эту стоимость, согласно описанию, помимо обустроенной квартиры с несколькими санузлами входит сауна. У дома есть своя парковка, внутренний дворик закрыт от посторонних.

В Ярославле выставили на продажу

Как указано в описании, в квартире сделан дизайнерский ремонт. Оборудованы не только спальные места, но и санузлы, зоны хранения и гардеробная.

Окна выходят во внутренний дворик и на Советскую улицу

Согласно планировке, на первом этаже размещена гостиная, совмещенная с кухней. На втором и третьем — по две спальни. На цокольном — зона отдыха и сауна.

«Частный дом был построен в 2002 году по индивидуальному проекту. Во время строительства использовались только высококачественные натуральные материалы. Многие элементы интерьера уникальны, так как тоже выполнены на заказ», — указано в объявлении.

На цокольном этаже обустроена собственная сауна с душевой и зоной отдыха