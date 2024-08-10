Нашелся желающий: почему мэрия Ярославля не продала легендарный недострой предпринимателю

Легендарный недострой так и не смогли продать Источник: Екатерина Лещенкова











Мэрия Ярославля не смогла продать легендарный недострой на улице Труфанова, от которого давно хочет избавиться. При этом желающий приобрести объект нашелся. В аукционе, который прошел в конце июля, принял участие ярославский предприниматель Александр Лапшин. Здание незавершенного торгового центра мэрия намеревалась продать как минимум за 46,5 миллиона. Но сделка не состоялась. Аукцион признали несостоявшимся.

— В соответствии с действующим законодательством возможность заключения договора купли-продажи объекта незавершенного строительства с единственным участником аукциона не предусмотрена, — пояснили порталу 76.RU в «Агентстве по муниципальному заказу ЖКХ» Ярославля.

По данным сервиса «Контур.Фокус», человек с именем Александр Владимирович Лапшин числится как ярославский индивидуальный предприниматель, занимающийся покупкой и продажей недвижимости. В 2019–2020 году он был совладельцем фирмы «Эверест», которая сейчас собирается застраивать территорию бывшего стадиона «Локомотив». В прошлом Лапшин также был совладельцем ярославской строительной фирмы «Строй Капитал».



Напомним, заброшке уже 20 лет. Идея построить в этом месте торговый центр возникла в 2004 году у предприятия «Брагино», которое принадлежало мэрии города. Тогда мэр Ярославля Виктор Волончунас убедил предпринимателей, торговавших на расположенном рядом рынке, сменить палатки на комфортные места в торговом центре. Бизнесмены скинулись на строительство комплекса. Кто-то влез в долги, кто-то отдал последнее. Бизнесмены говорят, что в целом внесли около 100 миллионов рублей. Но торговый центр так и не достроили.



В 2013 году муниципальную организацию признали банкротом. И всё ее имущество, включая недострой на Труфанова, выставили на торги. В 2017 году у объекта нашелся покупатель (компания ООО «Тринитистрой»), который выкупил недострой за копейки — 16 миллионов рублей при оценочной цене в 133,6 миллиона. Предпринимателям, вложившимся в строительство, достались крохи от этой суммы. Но при новом владельце никаких изменений с заброшкой не произошло. В 2020 году у компании закончился срок договора аренды на землю и мэрия изъяла у нее недострой.

