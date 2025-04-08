НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Ярославле
Погода-2°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -6

4 м/c,

зап.

 738мм 86%
Подробнее
5 Пробки
USD 85,46
EUR 93,78
Дороги завалило снегом: онлайн
Опасное поведение медведей
Отобрали историческое здание
Александр Петров стал папой
Что будет с морем из-за обмеления Волги
Умрут ли клещи и комары
Сколько зарабатывают ярославцы
Обмеление Волги — хроника
Когда снова потеплеет
Тысячные очереди на хоккей
Недвижимость подробности Цену снизили: в Ярославле выставили на продажу недостроенный торговый центр

Цену снизили: в Ярославле выставили на продажу недостроенный торговый центр

Рассказываем, что известно об аукционе

3 199
6 комментариев
Что за недострой стоит на улице Труфанова | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUЧто за недострой стоит на улице Труфанова | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Что за недострой стоит на улице Труфанова

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле вновь пытаются продать недостроенный торговый центр на улице Труфанова у дома № 19 в Дзержинском районе. Это уже не первая попытка властей найти объекту нового собственника. В этот раз даже снизили цену.

Раньше недострой продавали за 46 миллионов 584 тысячи рублей. Теперь же его начальная цена — 42 миллиона 666 тысяч рублей.

Степень готовности объекта оценивают на 43%. Площадь застройки — 2670,5 квадратных метра.

«Объект находится в долевой собственности у Общества с ограниченной ответственностью „Тринитистрой“, Пижицкой О.А и Трофимовой Л.Г», — говорится в извещении о продаже.

Недостроенный торговый центр расположен на участке площадью 6912 квадратных метров, землю разрешено использовать под «магазины, бытовое обслуживание».

Заявки от желающих поучаствовать в торгах будут принимать до 25 апреля. Сам аукцион пройдет 30 апреля.

Заброшке на улице Труфанова уже больше 20 лет. Мы рассказывали историю ее появления в городе. В строительство объекта в начале нулевых вложились городские предприниматели. Теперь они пытаются вернуть свои деньги.

ПО ТЕМЕ
Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Недострой Торговый центр Заброшка Аукцион Мэрия Ярославля
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Гость
18 часов
За 20 лет он уже не пригоден для реконструкции. Сносить один вариант. Верни хоть людям деньги что вы у них взяли и не чего не сделали. И не ломине цену за кучу бетона .
Гость
18 часов
Мощный мэр не пробовал ежемесячно вкатывать штраф по миллиону собственникам этого недостроя, или все силы ушли на "Много рыбы" ?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Зачем пускать деньги на ветер?»: терапевт дала советы, как бюджетно и быстро лечить ОРВИ
Полина Фёдорова
Мнение
«У людей знатно полыхает»: эксперт объяснил, почему застройщики умышленно затягивают сдачу домов
Никита Словиковский
Основатель портала аренды и агентства недвижимости «Драже»
Мнение
«Просто так встать из-за стола опасно». Как картежники обманывают бизнесменов на крупные суммы
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Всё можно получить, если отбросить понты»: как живет многодетный инженер с зарплатой 80 тысяч
Влад
Мнение
Почем теперь беременные школьницы и что положено будущему отцу из 10-го «Б»
Денис Лебедев
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление