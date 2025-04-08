Цену снизили: в Ярославле выставили на продажу недостроенный торговый центр

В Ярославле вновь пытаются продать недостроенный торговый центр на улице Труфанова у дома № 19 в Дзержинском районе. Это уже не первая попытка властей найти объекту нового собственника. В этот раз даже снизили цену.
Раньше недострой продавали за 46 миллионов 584 тысячи рублей. Теперь же его начальная цена — 42 миллиона 666 тысяч рублей.
Степень готовности объекта оценивают на 43%. Площадь застройки — 2670,5 квадратных метра.
«Объект находится в долевой собственности у Общества с ограниченной ответственностью „Тринитистрой“, Пижицкой О.А и Трофимовой Л.Г», — говорится в извещении о продаже.
Недостроенный торговый центр расположен на участке площадью 6912 квадратных метров, землю разрешено использовать под «магазины, бытовое обслуживание».
Заявки от желающих поучаствовать в торгах будут принимать до 25 апреля. Сам аукцион пройдет 30 апреля.
Заброшке на улице Труфанова уже больше 20 лет. Мы рассказывали историю ее появления в городе. В строительство объекта в начале нулевых вложились городские предприниматели. Теперь они пытаются вернуть свои деньги.