Цену снизили: в Ярославле выставили на продажу недостроенный торговый центр

Что за недострой стоит на улице Труфанова Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











В Ярославле вновь пытаются продать недостроенный торговый центр на улице Труфанова у дома № 19 в Дзержинском районе. Это уже не первая попытка властей найти объекту нового собственника. В этот раз даже снизили цену.

Раньше недострой продавали за 46 миллионов 584 тысячи рублей. Теперь же его начальная цена — 42 миллиона 666 тысяч рублей.

Степень готовности объекта оценивают на 43%. Площадь застройки — 2670,5 квадратных метра.

«Объект находится в долевой собственности у Общества с ограниченной ответственностью „Тринитистрой“, Пижицкой О.А и Трофимовой Л.Г», — говорится в извещении о продаже.

Недостроенный торговый центр расположен на участке площадью 6912 квадратных метров, землю разрешено использовать под «магазины, бытовое обслуживание».

Заявки от желающих поучаствовать в торгах будут принимать до 25 апреля. Сам аукцион пройдет 30 апреля.