НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Ярославле
Погода+14°

облачно, дождь

ощущается как +13

3 м/c,

зап.

 744мм 88%
Подробнее
1 Пробки
USD 80,43
EUR 94,09
Ремонт за 65 млн
Продлили время работы больницы
Кто зарабатывает на разрухе в Ярославле
Ярославскую область накроет грозой
Эвакуация в ТЦ
В Ярославле похолодает
Частные дома среди высоток
Смертельное ДТП на трассе М-8. Видео
Выплаты к 1 сентября
Где покататься на лошади в Ярославле
Недвижимость Сделают таунхаусы? В Ярославле отдают под застройку участок у крупного шоссе

Сделают таунхаусы? В Ярославле отдают под застройку участок у крупного шоссе

Где должны появиться новые дома

919
6 комментариев
В Ярославле сдадут в аренду участок под застройку | Источник: Яндекс.КартыВ Ярославле сдадут в аренду участок под застройку | Источник: Яндекс.Карты

В Ярославле сдадут в аренду участок под застройку

Источник:

Яндекс.Карты

В Ярославле ищут желающих заключить контракт на аренду земельного участка на Задорожной улице, 17а во Фрунзенском районе. Территория расположена неподалеку от Костромского шоссе. На сайте мэрии города указано, что заявки будут принимать до 15 августа. Сам аукцион пройдет 20 числа.

Указано, что площадь земельного участка — 2269 квадратных метров. Разрешенное использование территории — блокированная жилая застройка. Судя по описанию, на участке можно строить таунхаусы.

«Блокированные жилые дома, состоящие из двух — десяти блоков, каждый из которых предназначен для проживания одной семьи», — говорится в извещении о проведении аукциона.

Указано, что высота домов не должна превышать три этажа. Участок сдается в аренду на 58 месяцев, или 4,8 года. Начальную цену установили в размере ежегодной арендной платы в 781 тысячу 745 рублей 38 копеек.

По данным публичной кадастровой карты стоимость участка оценивают в 2 миллиона 233 тысячи 558 рублей 22 копейки.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Аренда Застройка Мэрия Ярославля Аукцион
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY2
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Гость
1 час
весь город распродали , скоро ни одной зеленой зоны не останется
Гость
1 час
На Фрунзе сплошные пробки,с мостом дела пока не двигаются
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Люди в массе своей отвыкли ходить строем»: сельский учитель — о новой школьной форме и попытке всех уравнять
Анонимный автор
Мнение
Чезабретта? Почему снятый для зумеров фильм «Иван Семенов. Первый поцелуй» оскорбляет самих зумеров
Мария Зиновьева
Мнение
Я устал, я ухожу. Как уволиться по собственному желанию и не подставиться под удар: три подводных камня
Кирилл Балицкий
Мнение
«Без диплома ты будешь носить кофе людям с дипломом»: журналист — о том, почему «вышка» переоценена и бесполезна
Екатерина Чижик
Корреспондент
Мнение
«Доступная роскошь»: как россиянка путешествовала по Дубаю в несезон
Яна Латухина
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление