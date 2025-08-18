Сделают таунхаусы? В Ярославле отдают под застройку участок у крупного шоссе

В Ярославле сдадут в аренду участок под застройку Источник: Яндекс.Карты

В Ярославле ищут желающих заключить контракт на аренду земельного участка на Задорожной улице, 17а во Фрунзенском районе. Территория расположена неподалеку от Костромского шоссе. На сайте мэрии города указано, что заявки будут принимать до 15 августа. Сам аукцион пройдет 20 числа.

Указано, что площадь земельного участка — 2269 квадратных метров. Разрешенное использование территории — блокированная жилая застройка. Судя по описанию, на участке можно строить таунхаусы.

«Блокированные жилые дома, состоящие из двух — десяти блоков, каждый из которых предназначен для проживания одной семьи», — говорится в извещении о проведении аукциона.

Указано, что высота домов не должна превышать три этажа. Участок сдается в аренду на 58 месяцев, или 4,8 года. Начальную цену установили в размере ежегодной арендной платы в 781 тысячу 745 рублей 38 копеек.