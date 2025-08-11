В Ярославской области продают бывшее здание популярного вуза. Фото

В Угличе продают здание бывшего филиала ЯГПУ Источник: Google Maps

В Угличе Ярославской области продают историческое здание, где ранее располагался филиал ЯГПУ имени К. Д. Ушинского. Объект выставили на торги на сайте Российского аукционного дома 6 августа 2025 года.

Начальная цена лота — 12 млн 607 тыс. рублей. По правилам аукциона здание на ул. Спасская, 10 сможет выкупить тот, кто предложит наибольшую сумму. Шаг повышения ставки оценивается в 630 тыс. рублей.

В Угличе филиал Ярославского государственного педагогического университета был основан в 1988 году. Через 20 лет, в 2008 году, высшее учебное заведение получило свидетельство о государственной аккредитации. Сейчас университет располагается на улице Академика Опарина, 2.

Здание обросло плющом Источник: Российский аукционный дом

«Реализуемый объект расположен на берегу реки Волга, близко к историческому центру и к туристическим объектам Углича Ярославской области. От реализуемого здания до основной исторической достопримечательности города — Угличского кремля — расстояние составляет 950 метров», — говорится в объявлении.

Площадь двухэтажного здания учебного корпуса — 737,4 кв. м. К нему также прилегает земельный участок в 3527 кв. м. Бывшее здание университета является объектом культурного наследия муниципального значения. Объект построен в первой четверти XIX века, 1864–1865 гг.

Фасад объекта разваливается Источник: Российский аукционный дом

Здание находится в региональной собственности. Как указано в объявлении, ограничений прав и обременений на объект недвижимости не зарегистрировано. Итоги торгов подведут 12 сентября 2025 года.

В некоторых помещениях сделан ремонт Источник: Российский аукционный дом