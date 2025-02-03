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Недвижимость инфографика Ракурс интересов смещается? Какие дома построили в Ярославской области в 2024-м. Наглядная инфографика

Ракурс интересов смещается? Какие дома построили в Ярославской области в 2024-м. Наглядная инфографика

Показываем, что происходит с рынком недвижимости в регионе

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В Ярославле построили больше многоквартирных домов, чем частных | Источник: Роман КиселевВ Ярославле построили больше многоквартирных домов, чем частных | Источник: Роман Киселев

В Ярославле построили больше многоквартирных домов, чем частных

Источник:

В 2024 году в Ярославской области построили больше частных домов, чем многоквартирных. Об этом свидетельствуют данные регионального Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства. За 12 месяцев прошедшего года в области появилось 396,317 тысячи квадратных метров в многоквартирных домах. На индивидуальную застройку пришлось 556,992 тысячи квадратных метров.

Так картина выглядит в регионе. Однако в Ярославле более популярным видом застройки всё еще остается многоквартирная. Здесь возвели 350,919 тысячи квадратных метров жилья, из которых 298,432 тысячи — многоквартирные. Тенденция понятна — в городе чаще предпочтение отдают подобной застройке, тем более что в последнее время власти отдают предпочтение появлению целых микрорайонов.

— У нас четыре договора заключено. Один договор у нас в торгах. Еще порядка 20 территорий прорабатываем. Задача очень простая: единая градостроительная политика, которую правительство области высказывает ко всем. Не только к Ярославлю, — пояснял мэр Ярославля Артем Молчанов во время встречи с журналистами.

Но вот в Ярославском районе и области в целом ситуация выглядит иначе. На инфографиках показали наглядно, как и чем застраивали регион в течение года.

В Ярославской области более популярными стали частные дома | Источник: Мария Романова / Городские медиаВ Ярославской области более популярными стали частные дома | Источник: Мария Романова / Городские медиа

В Ярославской области более популярными стали частные дома

Источник:
Под Ярославлем тоже чаще строят частные дома | Источник: Мария Романова / Городские медиаПод Ярославлем тоже чаще строят частные дома | Источник: Мария Романова / Городские медиа

Под Ярославлем тоже чаще строят частные дома

Источник:
А вот в городе актуальна многоквартирная застройка | Источник: Мария Романова / Городские медиаА вот в городе актуальна многоквартирная застройка | Источник: Мария Романова / Городские медиа

А вот в городе актуальна многоквартирная застройка

Источник:

В 2025 году планируют построить меньше жилья — 932 тысячи квадратных метров.

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