Документы изменены: в зоне ЮНЕСКО в Ярославле возобновили строительство элитного дома с паркингом

В здании уже проделали множество работ Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле будут достраивать элитный дом в минуте ходьбы от Волжской набережной. Здание на улице Суркова, 3а начали возводить еще в 2017 году. Судя по данным реестра выданных разрешений на строительство в регионе, в середине декабря владельцу разрешили достраивать трехэтажку до 2 августа 2025 года.

Помимо квартир, там будут офисные помещения и подземный паркинг.

— Многоквартирный дом с подземной автостоянкой, нежилыми помещениями и инженерными коммуникациями, — говорится в описании на сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области.

Рассказываем, что известно о проекте и кто теперь ведет стройку.

Путаница с застройщиком

В паспорте объекта, размещенном на баннере на стройке, указано, что заказчик проекта — ООО «ЭлитСтрой». Журналист 76.RU попыталась связаться с представителями компании по указанному номеру телефона, но никто не брал трубку.

Также указано, что подрядчиком на объекте выступает ООО «Ярнефтехимстрой-3». Однако во время телефонного разговора там сообщили, что уже не работают на стройке на Суркова, 3а.

— Мы свои работы, согласно договору, выполнили. Мы же подрядная организация, а не застройщик. Провели всё, что было по договору, и всё, — пояснили в компании в ответ на вопрос журналиста 76.RU.

В паспорте объекта заказчиком указан застройщик ООО «ЭлитСтрой» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области уточнили, что в действительности застройщиком выступает АО «Специализированный Застройщик „Дом На Набережной“». Это компания, образованная в 2011 году и зарегистрированная на улице Суркова в Ярославле.

Данные об актуальных владельцах скрыты, но известно, что директором является Юрий Васильевич Калмыков. До 2022 года он числился учредителем компании вместе с Аллой Леонидовной Белых.

Компания занимается деятельностью заказчика-застройщика и генерального подрядчика. В 2023 году акционерное общество понесло убытки в размере 29 тысяч рублей.

Мы попытались связаться с представителями компании, но на звонки не ответили.

Градозащитники были против

Разговоры о строительстве многоквартирного дома в зоне ЮНЕСКО начались еще в 2017 году. Тогда общественники забили тревогу: по их словам, постройка не вписывалась в общую архитектуру центральной улицы. Упор делали на том, что его протяженность превышает габариты расположенных рядом исторических памятников.

— В том числе габариты храма Благовещения, Дома Кудасова и Каретника с конюшней усадьбы Толбухиных-Горяинова, которые стоят в этом месте, — возмущались градозащитники. — Этот дом будет спорить с расположенными рядом памятниками и храмом, подавлять их историческое значение. Всё это исказит масштаб исторической среды, будет нарушена историческая ткань города.

Многолетняя стройка всё еще не окончена Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Но власти встали на сторону застройщика. Мол, дом будет малоэтажным. Следовательно, должен вписаться в общий вид.

— Это будет жилой дом с офисами и подземной парковкой, — объяснял тогда директор еще департамента архитектуры и земельных отношений мэрии Ярославля (сейчас департамент градостроительства) Александр Скворцов. — Планируется, что там будут три наземных этажа и один подземный. Общая высота здания не превысит 12 метров, и строение не будет выделяться из застройки квартала.

Судя по всему, сейчас рабочие занимаются внешней отделкой дома Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Власти сообщили противникам застройки, что инвестор переработал проект, прошел все необходимые дополнительные экспертизы и согласования. Разрешение на возведение объекта было получено в Министерстве культуры России. Согласно ему, строение возводилось, в том числе для восстановления градостроительной среды.

Но градозащитников такой ответ не устроил. Они подозревали, что разрешение на строительство было выдано незаконно, о чём написали письма в прокуратуру и Минстрой.

Как застройщик получил лакомую землю?

Территория на Суркова — очень привлекательный для инвесторов кусок земли. Участок находится буквально в минуте от Волжской набережной, самый центр города. А значит, квартиры там будут стоить немалых денег. Только участок площадью 3344 квадратных метра по данным публичной кадастровой карты стоит 14 миллионов 913 тысяч 704 рубля.

Примечательно, что застройщик получил этот участок за расселение жильцов из аварийных домов. Компания потратила на это свои деньги, а власти взамен отдали землю. На самом деле к подобной схеме прибегают довольно часто не только в Ярославле, но и в других регионах.

В мэрии Ярославля ранее поясняли, что застройщик начал готовить документы для получения разрешения на строительство еще с 2012 года.

Власти показывали, каким должен стать дом у набережной Источник: мэрия Ярославля