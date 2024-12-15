«Сезон покупки идет круглый год»: риелтор рассказал, на что обратить внимание при выборе дачи

Эксперт по недвижимости Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











Эксперты по недвижимости уверены, сезон продажи и покупки дач длится круглый год и не зависит от погоды за окном. В Ярославской области летние домики скупают и в деревнях, и в поселках, и в СНТ.

На что обращать внимание при покупке? Какие локации выбирать? И сколько будет стоить хороший домик в Ярославской области? На эти вопросы дал ответ эксперт в сфере недвижимости, директор агентства «Этажи» в Ярославле Евгений Крупин.

«Сезон покупки идет круглый год»

По мнению Евгения Крупина, зимой покупать дачу выгоднее, поскольку есть вероятность выгодно закрыть сделку.

— Сезон покупки дач идет круглый год, однако зимой можно получить хорошую скидку. Весной цены начинают расти, так как растет спрос. Чтобы приобрести дачу вашей мечты, рекомендую обращаться к специалистам по недвижимости, так как выбор дачи — серьезный вопрос, — рассказал Евгений.

В частности, при рассмотрении потенциального участка эксперт рекомендует изучать документы на объект и наличие задолженностей.

— При осмотре лучше взять с собой эксперта, который подскажет по конструктиву — оценит фундамент, каркас и кровлю. Необходимо наличие электричества и воды на участке. Также важно знать про качество дорог весной и осенью, не находится ли участок, на котором стоит дача, в низине, где может скапливаться вода. Рекомендуем познакомиться с соседями, — добавил риелтор.

Сколько стоят дачи

Средняя цена на дачу в Ярославской области, по данным агентства «Этажи», составляет около 1,5 миллиона рублей. При этом в зависимости от разных факторов цены могут варьироваться от 200 тысяч до 3 миллионов рублей.

— Дачи востребованы в любом районе области, так как чаще люди стараются покупать дачи в том же районе, где проживают, в идеале, чтобы ходил транспорт, — отметил эксперт.

В последнее время в Ярославской области набирают популярность СНТ, где есть мощности по электричеству, газ и хорошая транспортная доступность. Кроме того, покупатели рассматривают инфраструктуру — магазины, школы и садики.

— В таких местах вместо дач строят дома для постоянного проживания семьи. Далее там можно зарегистрироваться по дачной амнистии, — пояснил эксперт.