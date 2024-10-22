«Продавцы разделились на два лагеря»: какие дачи в Ярославской области покупают лучше всего

В Ярославской области снизился спрос на дорогие загородные дома Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











Осень традиционно считается временем года, когда на рынке недвижимости резко увеличивается количество предложений о продаже дач и загородных домов. Люди заканчивают огородный сезон и, если не желают больше заниматься участком, выставляют его на продажу.

Рост предложения обычно приводит к снижению цен. Однако в этом году, как отметили в ярославской Группе компаний «Метро», влияние сезонности на рынке недвижимости не так ощутимо, как еще несколько лет назад.

Меньше продают и покупают

— Объем предложения за первый месяц осени по сравнению с летом не сильно увеличился. Цены тоже, можно сказать, стоят. Но становится больше людей, которые готовы к торгу. Продавцы разделились на два лагеря по срочности продажи. Кому продать недвижимость нужно быстрее, охотно идут на торг. Если срочности нет, то от снижения цен люди отказываются, — отметил генеральный директор Группы компаний «Метро» Дмитрий Сирый.

По данным специалистов, сократился и спрос — и в сравнении с началом лета, и тем более с осенью прошлого года.

— Причиной этого стала не только сезонность, но и рост ипотечных ставок, а также приостановка и изменение условий льготной ипотеки, — пояснил Дмитрий Сирый.

В первую очередь, по информации риелторов, снижение спроса коснулось домов среднего и высокого ценового сегмента. Недорогие объекты продаются хорошо и сейчас.

— На объекты в интересных локациях при наличии круглогодичного подъезда и коммуникаций спрос довольно стабилен независимо от времени года, — подчеркнули в Группе компаний «Метро».

По данным сайтов бесплатных объявлений, купить дачу (небольшой участок с садовым домиком) в Ярославской области можно по цене от 30 тысяч рублей, дом — от 75 тысяч.

Каких изменений ждать

Давать прогнозы, что будет дальше, эксперты пока не берутся. Говорят, что многое будет зависеть от развития экономической ситуации в стране и уровня ипотечных ставок. Кроме того, пока сложно сказать, какова будет реакция рынка на внедрение счетов эскроу в сегменте ИЖС.

— Есть вероятность, что это приведет к некоторому повышению цен, — пояснил Дмитрий Сирый.