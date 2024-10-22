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Недвижимость В Ярославской области на торги выставили исторический особняк за 28 миллионов

В Ярославской области на торги выставили исторический особняк за 28 миллионов

Что предлагают за такие деньги

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В Ярославской области продают исторический особняк

В Рыбинске Ярославской области выставили на торги историческую усадьбу Наумова. Речь идет об объекте культурного наследия регионального значения на улице Крестовой, 84. Об этом свидетельствует объявление на сайте «ГИС торги», заявки на аукцион начали принимать 18 октября.

Начальная цена усадьбы — 28 миллионов рублей. В ходе торгов итоговая стоимость может увеличиться. Шаг аукциона — 1,4 миллиона рублей. За эти деньги новый владелец получит недвижимость общей площадью 1 197,5 квадратных метров, включая три объекта: основное здание (иначе его называет «Главный дом»), флигель и амбар.

«Усадьба Наумова» XIX–XX веков постройки. До 2013 года в здании располагалась библиотека имени Энгельса, которая переехала из-за аварийного состояния дома. В 2014 году исторический объект был передан частнику. Он должен был отреставрировать усадьбу. Работы не были доведены до завершения. В 2023 году недвижимость вернули в собственность города.

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Согласно проекту договора, на владельца ляжет обязанность по содержанию и восстановлению здания. Кроме того, будут наложены ограничения по эксплуатации объекта.

—  Выполнение требований к содержанию и использованию объектов культурного наследия, включенных в реестр объектов культурного наследия, требований к сохранению таких объектов, требований к обеспечению доступа к таким объектам, требований к размещению наружной рекламы на таких объектах и их территориях, а также требований к установке надписей и обозначений, содержащих информацию об объекте культурного наследия, в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия народов Российской Федерации», — говорится в документах.

Усадьбу продают с торгов впервые. Аукцион пройдет 22 ноября 2024 года.

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