Мигранты нам уже не помогут? К чему привел дефицит строителей в России

На стройках по всей стране не хватает около 200 тысяч рабочих Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В России на стройке — серьезный дефицит рабочих. Хуже всего ситуация, ожидаемо, в Москве: там не хватает 12 786 человек, в Санкт-Петербурге — 6155, в Краснодарском крае — 6566.

Коллеги из E1.RU разобрались, как обстоят дела в других регионах, какую роль в этом играют мигранты и почему людей не хватает даже при том, что на стройке сейчас одни из самых высоких зарплат.

— В сентябре 2024 года вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что дефицит кадров в строительной отрасли составляет порядка 200 тысяч человек . Мы фиксируем этот уровень кадрового дефицита с небольшими колебаниями на протяжении всего 2024 года. Из консультаций со строительными организациями — членами СРО мы отмечаем, что структура дефицитных специальностей одинакова во всех российских регионах , — говорит Антон Глушков, президент Национального объединения строителей.

В общем объеме требующихся специалистов лидируют рабочие специальности, такие как бетонщики, арматурщики, штукатуры, сварщики, каменщики и отделочники. Антон Глушков президент Национального объединения строителей

Источник: Филипп Сапегин / E1.RU











Куда исчезли рабочие из Средней Азии?

По словам эксперта, ситуация с влиянием мигрантов на сложившийся дефицит кадров двоякая: в общем объеме процент не так уж и велик, однако в самых дефицитных специальностях раньше как раз и работали люди из стран СНГ.

— У нас процент иностранцев в стройке в целом не более 10%. Из 10 миллионов человек, занятых на стройке, по статистике, всего 800 тысяч — иностранцы. Это не так много, казалось бы, но надо смотреть структуру производства. Среди высококвалифицированных кадров всё не так страшно, тут работают российские специалисты, но в отделочных работах, общестроительных, разнорабочих — тут иностранцев 80% . То есть в этих вещах есть перекос, и как его выравнивать — достаточно непростая задача, — рассказал Антон Глушков.

Антон Глушков отмечает, что ощутимее всего нехватка трудовых мигрантов среди рабочих специальностей Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











При этом он отмечает, что массовый отток рабочих из Средней Азии происходит прямо сейчас, а начался он в этом году гораздо раньше прежнего.

— Основными поставщиками иностранных рабочих ресурсов были и остаются Узбекистан и Таджикистан. У них есть определенная сезонность. В России зима холодная, поэтому они всегда уезжают и возвращаются весной. Сейчас мы наблюдаем эту сезонность, массовый отток. Тем не менее он начался намного раньше, чем всегда . Много было событий, — отмечает президент Ностроя.

В последние месяцы в стране активно проводят рейды по стройкам и ищут нелегальных мигрантов Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











По словам эксперта, на ситуацию влияет ужесточение миграционного законодательства — как с патентами на работу и визами, так и с проверками на знание русского языка. На этом фоне в 2025 году, очевидно, рабочих из стран СНГ больше не станет.

— Условно: Узбекистан — это 30 миллионов человек, из них в России работает порядка пяти миллионов. Примерно 2,5 миллиона человек очень хотят здесь работать, но депортированы за нарушения миграционного законодательства. Число нарушений и депортаций, к сожалению, из года в год увеличивается, — подчеркивает Антон Глушков.

Роста числа мигрантов из Средней Азии в следующем году точно не произойдет, так что 2025-й, безусловно, будет тревожным в плане кадров. Антон Глушков президент Национального объединения строителей

Эксперт говорит, что в 2025 году с рабочими из стран СНГ будет непросто Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Кто заменит таджиков и узбеков?

Эксперт однозначно говорит, что полностью отказаться от рабочих из-за рубежа на стройках невозможно, поэтому уже сейчас на рынок ищут кадры из других стран. Однако проблемы в этом случае ровно те же.

— Если мы по политическим причинам меняем вектор развития и отказываемся от наших сложившихся партнеров из Узбекистана или Таджикистана, встает вопрос поиска новых рынков. Но есть один технический момент: у нас достаточно жесткое законодательство по трудовой миграции, требующее от иностранца знания русского языка, и у нас сейчас много скандалов по этому поводу , — отмечает Антон Глушков.

Я неоднократно это говорил, и, может, это не всегда совпадает с мнением наших коллег, которые регулируют отрасль, но на сегодняшнем этапе без иностранной рабочей силы стройке не обойтись. Антон Глушков президент Национального объединения строителей

Возможное спасение — рабочие из Индии, Пакистана и Северной Кореи, хотя им освоить русский язык определенно сложнее, чем узбекам и таджикам.

— Другие рынки, которые у нас формируются в первую очередь, на мой взгляд, — это Индия, Пакистан, безусловно, Северная Корея — она в процентном соотношении исторически имеет корни работы в России, но все-таки акцент надо делать на индийцев, потому что это сейчас самый основной рынок труда в мире и в стройке в том числе. Нет ни одной развивающейся страны, которая не использовала бы труд специалистов из Индии , — подчеркивает президент Ностроя.

Если анализировать мировую стройку, то 300 миллионов человек из Индии работают за границей. Это две Российские Федерации! Антон Глушков президент Национального объединения строителей

Самые перспективные страны для привлечения иностранных рабочих на стройки, по мнению специалиста, — Индия, Пакистан и Северная Корея Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











— Рынки [иностранной рабочей силы] нужно формировать, находить какие-то здравые компромиссы. Они сейчас стратегически есть по опыту Северной Кореи, потому что ребята у нас уже работают без нарушения международного законодательства. Я думаю, что мы пойдем по этому пути, нам нужно привлекать соответствующее нашей экономике трудовое активное население. Но вопрос знания языка — это вопрос времени, который нужно будет как-то решать, поэтому новые иностранные рынки в ближайшее время точно появятся , — подчеркнул эксперт.

Сколько платят строителям?

От дефицита не спасают даже высокие зарплаты. В последние годы отрасль активно заманивала людей именно этим, но теперь рост зарплат остановился.

— Сейчас ситуация, честно скажем, достаточно неопределенная. Пока мы занимаем четвертое место среди отраслей по средней заработной плате. По УрФО, например, средняя зарплата рабочего на стройке — 105 тысяч рублей. Это очень хорошие цифры, мало кто из отраслей может соперничать. Но как долго у экономики стройки будет такая возможность оставаться в топе зарплат, тем самым переманивая специалистов из других отраслей, — это, конечно, вопрос , — говорит Антон Глушков.

Людей на стройку завлекали высокими зарплатами, но повышать их больше ни у кого нет возможности Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











В конечном счете размер зарплат зависит от возможностей отдельных компаний, а с этим стало сложнее.

— Почему зарплата росла последние три года? На мой взгляд, потому что это позволяли возможность и рентабельность жилищного строительства. Что происходит сейчас? Спрос на первичном рынке упал до 80%. А если нет рентабельности, это сказывается на всей пищевой цепочке, — отмечает эксперт.

И этот вопрос не столько тормозит привлечение новых кадров, сколько ставит под угрозу сохранение имеющихся.

Заработная плата мотивацией никогда не выступает, она является элементом удержания работника на предприятии. Если мы хотим, чтобы коллективы были стабильные и был хороший результат, мы должны понимать, откуда будет формироваться возможность этих зарплат. Антон Глушков президент Национального объединения строителей

Как самим «выращивать» больше рабочих?

Чтобы справиться с дефицитом кадров, на стройки активно зовут совсем юных специалистов, которые только окончили колледж. Нередко застройщики сами участвуют в подготовке будущих сотрудников. В вузах, например, есть целевые программы.

Но конкретно с колледжами есть сложности.

— Первая проблема, которая очевидна, — это процент перехода. Мы все говорим, что нам не хватает людей, в первую очередь рабочих кадров, но есть парадоксальные, казалось бы, вещи — всего 40% выпускников колледжей идут работать на стройки . Причин много — случайность [при выборе специальности для поступления]. Также большая часть выпускников — это юноши, которые после колледжа идут в армию. За это время у многих меняется понимание происходящего и появляется другое видение будущего, — объясняет ситуацию президент Ностроя.

Раньше был выбор. Сейчас выбора нет и кадры надо готовить. Поэтому уже пару лет работодатели активно берут выпускников колледжей. Антон Глушков президент Национального объединения строителей

— Но в текущей ситуации встает вопрос: как удержать выпускника? Надо брать его тепленьким, пока он хочет работать. У участников конкурса «Строймастер» мы спрашивали, что нужно сделать, чтобы студент пошел в стройку и не потерялся. Отвечают одно: «Практика должна быть оплачиваемой». Когда он почувствует деньги в кармане, то и интерес к профессии проснется. Всё равно зарплата для молодежи всегда является одним из основных индикаторов, — отмечает Антон Глушков.

Студенты строительных колледжей прямо говорят: если бы за производственную практику платили, они, может, и были бы больше заинтересованы Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Еще один момент — разрыв между выпуском и возвращением из армии, когда речь идет о парнях.

— Главное, чтобы человек перед армией успел ощутить вкус профессии во всех ее хороших проявлениях, с зарплатой в том числе. Если человек успеет почувствовать себя строителем, причастным к отрасли, тогда шансы, что он по-настоящему вернется после армии, возрастают. Это один из основных вызовов, который у нас есть, — считает эксперт.

Было даже предложение давать какие-то отсрочки выпускникам от армии. Но мы понимаем, что сейчас для этого не время, конечно же. Антон Глушков президент Национального объединения строителей

А вот решать проблему тем, чтобы повышать количество абитуриентов в колледжах, по мнению Антона Глушкова, — это утопия.

— Все говорят, что надо поднять контрольные цифры набора. Но зачем, если у нас всего 40% приходит на стройки? То есть 60% молодежи готовится впустую, тратятся бюджетные средства, а в отрасль они потом не идут. Это очень плохо , — говорит президент Ностроя.

Привлекать же, как считает эксперт, нужно в том числе потомственных строителей, а для этого — разобраться с баллами для поступлений.

— По разным специальностям установлено минимальное ограничение по баллам, и очень часто мы видим несовпадение, когда заинтересованные ребята просто не проходят . Эта проблема есть, и, честно говоря, к моему стыду, мы обнаружили ее чуть менее года назад, — признается Антон Глушков.

Ребята сами говорят: «Я хочу быть строителем, хочу идти в колледж, но не могу пройти. Ну виноват, балбес я, только такой средний балл. Но у меня папа строитель, я на стройке уже работаю, но не могу получить образование». Антон Глушков президент Национального объединения строителей

— Поэтому вопрос минимальной отсечки для поступления нужно правильно просчитать и, наверное, понизить. Потому что так высокими требованиями мы отсекаем часть мотивированной молодежи, — уверен президент Ностроя.

И последний момент с колледжами: нужно усиливать базу преподавателей, которая хромает во многих городах.

— Есть прекрасный Новгородский колледж, где преподают лучше многих вузов. Но львиная доля колледжей сейчас идет по пути наименьшего сопротивления: кого нашел из преподавателей — того на модуль и поставил , а уж чему он там научит, вообще совершенно не важно, — подчеркивает эксперт.