Воспитанников увезли из деревни: в Ярославской области выставили на торги детский дом

Детский дом продают за 35 тысяч рублей Источник: «ГИС Торги»











В Ярославской области выставили на продажу здание детского дома. Объявление появилось на сайте «ГИС Торги» 10 сентября. Объект находится на улице Школьной в деревне Вощиково Пошехонского района.

Начальная цена — 35 тысяч рублей, задаток — 7 тысяч. Продавцом здания выступает районная администрация.

Отметим, что деревянная постройка расположена на территории бывшей усадьбы купца-ремесленника. Здание изначально строилось под нужды детского дома.

— Двухэтажное здание, бывший административный корпус детского дома «Русская усадьба» постройки 1966 года. Там находились кабинеты администрации и классы для занятий. Это здание не является историческим усадьбы Комарова, только находилось на ее территории, — пояснили 76.RU в пресс-службе администрации. — В здании усадьбы размещался спальный корпус детского дома. В настоящее время — сельский клуб.

Общая площадь помещений составляет 589,6 квадратного метра, а земельного участка — 1770 квадратных метров.

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Как уточнили в администрации, воспитанников детдома увезли из деревни несколько лет назад. Здание пустовало около 10 лет.

— Детский дом закрылся в 2014 году из-за малого количества воспитанников — меньше 10 человек. Детей направили в детский дом Багряники Первомайского района, — пояснили 76.RU в пресс-службе.