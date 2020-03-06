Утвердили новую структуру аппарата Правительства России: чем будет заниматься Александр Грибов

Также в аппарате Правительства России распределили обязанности между сотрудниками. Из опубликованного в интернете документа стало известно, чем будет заниматься ярославец Александр Грибов.

— Утверждено распределение обязанностей между 12 заместителями руководителя аппарата Правительства Российской Федерации. На сегодняшний день штатная численность аппарата правительства составляет 1545 человек, — сообщили в пресс-службе Кабинета министров.

В Правительстве России утвердили новую структуру аппарата. В неё вошло 23 департамента, одно управление, секретариаты председателя правительства и вице-премьеров.

Итак, Грибов будет участвовать в формировании графика публичных мероприятий Михаила Мишустина, а также в подготовке его поездок по стране. Он будет также заниматься взаимодействием председателя правительства и его заместителей с общественными объединениями. Ещё одним из ключевых пунктов его работы значится мониторинг национальных и федеральных программ и организация общественного обсуждения проектов решений российского правительства.



На пост заместителя председателя аппарата Правительства России Александр Грибов перешёл, сложив полномочия депутата Государственной думы. Ранее он возглавлял Общественную палату Ярославской области, а также работал в регионе заместителем губернатора и депутатом.

