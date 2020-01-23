Депутат Госдумы Александр Грибов получил высокий пост в Правительстве России

Если эта должность окажется несовместимой с работой в аппарате правительства, то кресло депутата Госдумы освободится. В седьмой созыв федерального парламента Александр Грибов избрался по одномандатному округу, что означает необходимость довыборов в случае, если он перестанет быть депутатом.

Высокий пост в новом составе Правительства России получил представитель из Ярославской области. Сегодня на сайте кабинета министров появилось распоряжение, в котором говорится о назначении депутата Госдумы 33-летнего Александра Грибова на пост в аппарате правительства.

В этом созыве Госдумы Александр Грибов успел поработать над законопроектом о декриминализации репостов и новой антикоррупционной реформой. А также ратовал за ужесточение наказания для водителей, сбежавших с места ДТП.

Ранее Грибов рассказал о поправках в закон «О связи», благодаря которым россияне больше не будут платить за межгород и роуминг внутри страны. А ещё он попал на «доску позора» в Ярославле за поддержку пенсионной реформы.



Александр Грибов впервые стал депутатом в 22 года, избравшись в муниципалитет Ярославля пятого созыва. Спустя четыре года (в 2012-м) стал помощником губернатора Ярославской области и в этом же году заместителем главы региона. В 2015 году возглавил региональную общественную палату, в 2016 году досрочно сложил полномочия, потому что избрался в Госдуму седьмого созыва.