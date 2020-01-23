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Политика

Депутат Госдумы Александр Грибов получил высокий пост в Правительстве России

В федеральном парламенте он представляет Ярославскую область

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Александр Грибов быстро поднимается по политической лестнице&nbsp;

Александр Грибов быстро поднимается по политической лестнице 

Высокий пост в новом составе Правительства России получил представитель из Ярославской области. Сегодня на сайте кабинета министров появилось распоряжение, в котором говорится о назначении депутата Госдумы 33-летнего Александра Грибова на пост в аппарате правительства. 

— Назначить Грибова Александра Сергеевича заместителем руководителя аппарата Правительства Российской Федерации, — говорится в распоряжении за подписью нового главы правительства Михаила Мишустина. 

Если эта должность окажется несовместимой с работой в аппарате правительства, то кресло депутата Госдумы освободится. В седьмой созыв федерального парламента Александр Грибов избрался по одномандатному округу, что означает необходимость довыборов в случае, если он перестанет быть депутатом. 

В этом созыве Госдумы Александр Грибов успел поработать над законопроектом о декриминализации репостов и новой антикоррупционной реформой. А также ратовал за ужесточение наказания для водителей, сбежавших с места ДТП.

Ранее Грибов рассказал о поправках в закон «О связи», благодаря которым россияне больше не будут платить за межгород и роуминг внутри страны. А ещё он попал на «доску позора» в Ярославле за поддержку пенсионной реформы. 

Александр Грибов впервые стал депутатом в 22 года, избравшись в муниципалитет Ярославля пятого созыва. Спустя четыре года (в 2012-м) стал помощником губернатора Ярославской области и в этом же году заместителем главы региона. В 2015 году возглавил региональную общественную палату, в 2016 году досрочно сложил полномочия, потому что избрался в Госдуму седьмого созыва. 

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Правительство РоссииНазначение
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КОММЕНТАРИИ (12)

Гость
23 янв 2020 в 20:48

Папа сделал сыну карьеру. А кто у нас папа?

Фото пользователя
23 янв 2020 в 20:33

И голосовал за поднятие пенсионного возраста.

Гость
23 янв 2020 в 20:31

Вот поэтому так и живём! Герой-приспособленец, ничего кроме вреда не сделал. Его надо на доску позора навечно.