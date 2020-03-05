Ярославский губернатор рассказал про своего сына

Молодая жена 51-летнего ярославского губернатора Дмитрия Миронова родила ему сына. Об этом он рассказал сам на пресс-конференции с главными редакторами региональных изданий.

— Всё хорошо, сын родился, растёт красивым, здоровым — на радость маме и папе, — сказал Дмитрий Миронов.



О том, что у губернатора есть жена, стало известно необычным образом: из его декларации. Дмитрий Миронов женился в конце 2018 года на высокостатусной москвичке моложе его.

О чём ещё говорит сегодня Миронов, мы публикуем в онлайн-трансляции.