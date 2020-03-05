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Политика

Ярославский губернатор рассказал про своего сына

Дмитрий Миронов недавно стал отцом

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Губернатор с женой на Советской площади&nbsp;

Губернатор с женой на Советской площади 

Молодая жена 51-летнего ярославского губернатора Дмитрия Миронова родила ему сына. Об этом он рассказал сам на пресс-конференции с главными редакторами региональных изданий.

— Всё хорошо, сын родился, растёт красивым, здоровым — на радость маме и папе, — сказал Дмитрий Миронов.

О том, что у губернатора есть жена, стало известно необычным образом: из его декларации. Дмитрий Миронов женился в конце 2018 года на высокостатусной москвичке моложе его.

О чём ещё говорит сегодня Миронов, мы публикуем в онлайн-трансляции.

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жена губернаторагубернаторпресс-конференция
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КОММЕНТАРИИ (11)

Гость
5 мар 2020 в 14:31

И что ну родила. Все остальные почкованием размножаются, можно подумать.

ваш господин
5 мар 2020 в 13:38

плодятся и размножаются за вас не покладая ... 😁

Фото пользователя
5 мар 2020 в 13:07

Ой, как интересно! Где 1,8 млрд рублей?