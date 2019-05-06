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  • 19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    10 апреля 2019

    Теперь можно комментировать всё и сразу!

    Друзья, мы сделали так, чтобы удобнее оставлять комментарии. Теперь в мобильной версии сайта плашка значок «Добавить комментарий» всплывает сразу, как только вы открываете новость. Так что давайте обсуждать, спорить, хвалить и ругаться!

    8 апреля 2019

    Соберем все адовые ямы!

    Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылайте свои фото нам на почту: 76@rugion.ru

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Политика
Губернатор женился

«Высокостатусная»: что известно о жене ярославского губернатора

Глава региона в браке уже несколько месяцев

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Совет да любовь!

Фото: мэрия Ярославля

Стали известны подробности о женитьбе ярославского губернатора Дмитрия Миронова. Оказалось, в браке он уже несколько месяцев — свадьбу сыграли перед Новым годом. О супруге известно не так много.

Жена губернатора — не местная.

— Дама высокостатусная, из Москвы, здесь её никто не знает — рассказал источник 76.RU. — Это не скоротечный роман, а давние серьезные отношения.

О том, что губернатор изменил свой семейный статус, стало известно сегодня, когда в открытом доступе появилась декларация о его доходах. Раньше там значилось только его имя, а теперь появилась строка «супруга».

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ТЕГИ

губернатор

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КОММЕНТАРИИ (6)

Гость
6 май 2019 в 14:00

Новая барыня у холопов объявилась.

Гость
6 май 2019 в 13:56

Понаехали......

Горожанин
6 май 2019 в 13:43

Ну вот, теперь будет нужно еще больше золота....