«Высокостатусная»: что известно о жене ярославского губернатора

Стали известны подробности о женитьбе ярославского губернатора Дмитрия Миронова. Оказалось, в браке он уже несколько месяцев — свадьбу сыграли перед Новым годом. О супруге известно не так много.

Жена губернатора — не местная.

— Дама высокостатусная, из Москвы, здесь её никто не знает — рассказал источник 76.RU. — Это не скоротечный роман, а давние серьезные отношения.

О том, что губернатор изменил свой семейный статус, стало известно сегодня, когда в открытом доступе появилась декларация о его доходах. Раньше там значилось только его имя, а теперь появилась строка «супруга».