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«Нужны красивые дома»: губернатор поддержал застройку на месте депо на Горвалу

Пресс-конференция главы Ярославской области в режиме онлайн

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Дмитрий Миронов отвечает журналистам с трибуны

Дмитрий Миронов отвечает журналистам с трибуны

Сегодня губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов устроил вторую встречу с журналистами за всё время, что он здесь работает. Пресс-конференция идёт в концертно-зрелищном центре «Миллениум» с главными редакторами изданий региона.

Публикуем вопросы и ответы Миронова.

Анна Ёлкина
Дмитрий Миронов признал проблемы с выдачей льготных лекарств

Дмитрий Миронов признал проблемы с выдачей льготных лекарств

Губернатор признался, что есть проблемы с выдачей льготных лекарств. Мы писали об этом: люди стоят в многочасовых очередях ради положенного им лекарства.

— Приходилось и лично подключаться, были временные сложности. Объявленные закупочные процедуры на препараты неоднократно признавались несостоявшимися. В этот период обеспечивали аптеки из запасов, — рассказал Дмитрий Миронов.

Ольга Прохорова

Журналисты пожаловались на закрытость мэра Ярославля. Губернатор пообещал после пресс-конференции первым делом решить этот вопрос:

— Ну значит будем открывать.

Анна Ёлкина

Видимо, Дмитрий Миронов первым в мире сумел найти средство от коронавируса. Вот его ответ о том, как область готовится к возможному распространению новой болезни:

— Все меры приняты, создан запас противовирусных препаратов. Подготовлены лечебные учреждения, — сказал губернатор.

Ранее мы давали подробный материал с ответами на шесть важных вопросов по китайскому коронавирусу.

Анна Ёлкина

Миронов подтвердил, что у него родился сын.

Анна Ёлкина

Строительство волейбольного центра

В комплексе запланировали бассейн, зону спа и трибуну на 6000 зрителей

В комплексе запланировали бассейн, зону спа и трибуну на 6000 зрителей

О строительстве роскошного волейбольного центра, который планируют возвести на проспекте Фрунзе:

— В регион пришёл крупный инвестор, Михаил Гуцериев посмотрел площадку. И в этом месяце мы уже выходим на строительную площадку. Волейбольный центр будет возводиться в основном из внебюджетных источников. Центр будет использоваться не только для тренировок и соревнований международного уровня, но и для занятий наших, местных спортсменов. Также будут культурно-зрелищные мероприятия, выставки.

Анна Ёлкина

Губернатор — о продаже депо

Губернатора спросили за действия мэра Ярославля по продаже троллейбусного депо № 1 на улице Городской вал. Власти города подписали соглашение с подмосковным застройщиком, который возведёт на его месте жилой комплекс. Из-за продажи депо власти чуть было не закрыли троллейбусный маршрут № 8, а Яргорэлектротранс потерпит большие убытки, лишившись точки выпуска троллейбусов в центре.

Ответ губернатора на происходящее оказался следующим:

— Мэр выполняет свои обязанности, мэра мы поддерживаем. Вопросы копились долгое время. Сейчас проблемы с финансированием, долг, который он получил в наследство, это одна из причин того, что он не может развернуться должным образом, — оправдывал мэра Дмитрий Миронов.

И, собственно, о продаже депо:

— Необходимо строить новое жилье. Но мы должны к этому относиться бережно и взвешенно. Но жилье красивое, новое необходимо. Депо уже немного устаревшее, если там будет реализован хороший проект, ярославцы, думаю, сами будут рады получить или приобрести там жилье. С мэром мы проговаривали, что этот вопрос необходимо вынести на обсуждение. Прежде чем реализовывать, необходимо перенести депо, сети, чтобы график не был нарушен, чтобы люди не опаздывали, — ответил губернатор.

Ольга Прохорова

Задали вопрос о реновации, готова ли к ней Ярославская область, как Москва? Речь идёт о сносе старых хрущёвок и строительстве на их месте новых жилых комплексов. Но ярославцы увидят такое ещё не скоро.

— Реновация требует серьезных затрат, здесь надо определять источники финансирования. Принципиальным условием реновации является согласие людей. Реновация — это не всегда снос и строительство нового, это может быть реконструкция зданий, — объясняет Дмитрий Миронов. — Мы видим, в каких условиях люди живут, без удобств. Так люди в XXI веке не должны жить. Сейчас у нас приоритетная программа — переселение из ветхого и аварийного жилья.

И добавил:

— Зачастую людям не нужна большая высотность домов, люди хотят быть ближе к земле.

Анна Ёлкина
Виадук через Московский проспект в проекте Карабулинской развязки&nbsp;

Виадук через Московский проспект в проекте Карабулинской развязки 

Губернатор уже ответил о Карабулинской развязке, которую обещают ярославцам много лет. Миронов снова пообещал, что проект начнут исполнять.

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губернаторпресс-конференция губернатора
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КОММЕНТАРИИ (38)

Гость
5 мар 2020 в 12:39

Схемы рабочие. Кто-то наживется. Деньги в карманы. Жителям- ничего.

Гость
5 мар 2020 в 12:37

Катись вместе с мэром обратно в Москву ! А депо не трогай !

Гост
5 мар 2020 в 12:32

Шта? Ярославцы счастливы там приобрести жилье?! Не надо отвечать за ярославцев. Счастливы вы заработать на продаже депо. Ярославцы будут счастливы, если улучшится экология. АБСОЛЮТНО ВСЕ ЯРОСЛАВЦЫ, а не кучка толстосумов, которые смогут там приобрести жильё. Лицемерите и лицемерите, самим не тошно?