«Нужны красивые дома»: губернатор поддержал застройку на месте депо на Горвалу

Губернатор признался, что есть проблемы с выдачей льготных лекарств. Мы писали об этом: люди стоят в многочасовых очередях ради положенного им лекарства.
— Приходилось и лично подключаться, были временные сложности. Объявленные закупочные процедуры на препараты неоднократно признавались несостоявшимися. В этот период обеспечивали аптеки из запасов, — рассказал Дмитрий Миронов.
Журналисты пожаловались на закрытость мэра Ярославля. Губернатор пообещал после пресс-конференции первым делом решить этот вопрос:
— Ну значит будем открывать.
Видимо, Дмитрий Миронов первым в мире сумел найти средство от коронавируса. Вот его ответ о том, как область готовится к возможному распространению новой болезни:
— Все меры приняты, создан запас противовирусных препаратов. Подготовлены лечебные учреждения, — сказал губернатор.
Ранее мы давали подробный материал с ответами на шесть важных вопросов по китайскому коронавирусу.
Миронов подтвердил, что у него родился сын.
Строительство волейбольного центра
О строительстве роскошного волейбольного центра, который планируют возвести на проспекте Фрунзе:
— В регион пришёл крупный инвестор, Михаил Гуцериев посмотрел площадку. И в этом месяце мы уже выходим на строительную площадку. Волейбольный центр будет возводиться в основном из внебюджетных источников. Центр будет использоваться не только для тренировок и соревнований международного уровня, но и для занятий наших, местных спортсменов. Также будут культурно-зрелищные мероприятия, выставки.
Губернатор — о продаже депо
Губернатора спросили за действия мэра Ярославля по продаже троллейбусного депо
Ответ губернатора на происходящее оказался следующим:
— Мэр выполняет свои обязанности, мэра мы поддерживаем. Вопросы копились долгое время. Сейчас проблемы с финансированием, долг, который он получил в наследство, это одна из причин того, что он не может развернуться должным образом, — оправдывал мэра Дмитрий Миронов.
И, собственно, о продаже депо:
— Необходимо строить новое жилье. Но мы должны к этому относиться бережно и взвешенно. Но жилье красивое, новое необходимо. Депо уже немного устаревшее, если там будет реализован хороший проект, ярославцы, думаю, сами будут рады получить или приобрести там жилье. С мэром мы проговаривали, что этот вопрос необходимо вынести на обсуждение. Прежде чем реализовывать, необходимо перенести депо, сети, чтобы график не был нарушен, чтобы люди не опаздывали, — ответил губернатор.
Задали вопрос о реновации, готова ли к ней Ярославская область, как Москва? Речь идёт о сносе старых хрущёвок и строительстве на их месте новых жилых комплексов. Но ярославцы увидят такое ещё не скоро.
— Реновация требует серьезных затрат, здесь надо определять источники финансирования. Принципиальным условием реновации является согласие людей. Реновация — это не всегда снос и строительство нового, это может быть реконструкция зданий, — объясняет Дмитрий Миронов. — Мы видим, в каких условиях люди живут, без удобств. Так люди в XXI веке не должны жить. Сейчас у нас приоритетная программа — переселение из ветхого и аварийного жилья.
И добавил:
— Зачастую людям не нужна большая высотность домов, люди хотят быть ближе к земле.
Губернатор уже ответил о Карабулинской развязке, которую обещают ярославцам много лет. Миронов снова пообещал, что проект начнут исполнять.