«Нужны красивые дома»: губернатор поддержал застройку на месте депо на Горвалу

Губернатора спросили за действия мэра Ярославля по продаже троллейбусного депо № 1 на улице Городской вал. Власти города подписали соглашение с подмосковным застройщиком, который возведёт на его месте жилой комплекс. Из-за продажи депо власти чуть было не закрыли троллейбусный маршрут № 8 , а Яргорэлектротранс потерпит большие убытки, лишившись точки выпуска троллейбусов в центре.

Ответ губернатора на происходящее оказался следующим:

— Мэр выполняет свои обязанности, мэра мы поддерживаем. Вопросы копились долгое время. Сейчас проблемы с финансированием, долг, который он получил в наследство, это одна из причин того, что он не может развернуться должным образом, — оправдывал мэра Дмитрий Миронов.



И, собственно, о продаже депо:

— Необходимо строить новое жилье. Но мы должны к этому относиться бережно и взвешенно. Но жилье красивое, новое необходимо. Депо уже немного устаревшее, если там будет реализован хороший проект, ярославцы, думаю, сами будут рады получить или приобрести там жилье. С мэром мы проговаривали, что этот вопрос необходимо вынести на обсуждение. Прежде чем реализовывать, необходимо перенести депо, сети, чтобы график не был нарушен, чтобы люди не опаздывали, — ответил губернатор.

