«Есть плюсы и минусы»: губернатор заявил, что лучше мэров назначать, а не выбирать

Сегодня губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов во время пресс-конференции оценил работу мэра Ярославля Владимира Волкова на четвёрку, а заодно поделился своим взглядом на то, откуда у людей должны появляться эти самые мэры. На вопрос о том, что лучше — прямые выборы или назначение градоначальника депутатами, он ответил так:



— Есть плюсы и минусы в обеих схемах. Но, учитывая интересы людей, я более склоняюсь к схеме назначения через депутатский корпус. Депутатов же выбирают люди, а мы не влияем на позицию депутатского корпуса. Мы смотрим результат, прошло время — опыт оказался достаточно успешным. Не все получается, но есть положительные результаты.

