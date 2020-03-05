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Политика

«Есть плюсы и минусы»: губернатор заявил, что лучше мэров назначать, а не выбирать

Дмитрий Миронов считает, что за жителей городов это неплохо делают депутаты

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На пресс-конференцию губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова пришли 60 главных редакторов СМИ

На пресс-конференцию губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова пришли 60 главных редакторов СМИ

Сегодня губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов во время пресс-конференции оценил работу мэра Ярославля Владимира Волкова на четвёрку, а заодно поделился своим взглядом на то, откуда у людей должны появляться эти самые мэры. На вопрос о том, что лучше — прямые выборы или назначение градоначальника депутатами, он ответил так:

— Есть плюсы и минусы в обеих схемах. Но, учитывая интересы людей, я более склоняюсь к схеме назначения через депутатский корпус. Депутатов же выбирают люди, а мы не влияем на позицию депутатского корпуса. Мы смотрим результат, прошло время — опыт оказался достаточно успешным. Не все получается, но есть положительные результаты.

За ярославцев депутаты выбирали уже двух мэров. Сначала жителям города по такой схеме достался Владимир Слепцов, а вслед за ним — Владимир Волков. Не раз в регионе поднимался вопрос по возврату прямых выборов мэра, но каждый раз безуспешно.

Бурю эмоций у ярославцев также вызвал и ответ губернатора по поводу продажи троллейбусного депо в Ярославле на улице Городской вал. Ну а всё, что наговорил Дмитрий Миронов на пресс-конференции, мы собрали в одном месте.

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политикавыборыДмитрий Миронов
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КОММЕНТАРИИ (22)

Гость
5 мар 2020 в 13:00

Издевается 😠

Генка
5 мар 2020 в 12:58

Собрать пресс-конференцию чтобы поддержать Волкова, которого ненавидит весь город и отмену троллейбусов это просто какой-то фейл. Пиарщики там просто от бога))

Фото пользователя
5 мар 2020 в 13:08

Лучше всего на данном этапе не выбирать представителей этой партии, к которой губер принадлежит