«Есть плюсы и минусы»: губернатор заявил, что лучше мэров назначать, а не выбирать

Сегодня губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов во время пресс-конференции оценил работу мэра Ярославля Владимира Волкова на четвёрку, а заодно поделился своим взглядом на то, откуда у людей должны появляться эти самые мэры. На вопрос о том, что лучше — прямые выборы или назначение градоначальника депутатами, он ответил так:
— Есть плюсы и минусы в обеих схемах. Но, учитывая интересы людей, я более склоняюсь к схеме назначения через депутатский корпус. Депутатов же выбирают люди, а мы не влияем на позицию депутатского корпуса. Мы смотрим результат, прошло время — опыт оказался достаточно успешным. Не все получается, но есть положительные результаты.
За ярославцев депутаты выбирали уже двух мэров. Сначала жителям города по такой схеме достался Владимир Слепцов, а вслед за ним — Владимир Волков. Не раз в регионе поднимался вопрос по возврату прямых выборов мэра, но каждый раз безуспешно.
Бурю эмоций у ярославцев также вызвал и ответ губернатора по поводу продажи троллейбусного депо в Ярославле на улице Городской вал. Ну а всё, что наговорил Дмитрий Миронов на пресс-конференции, мы собрали в одном месте.