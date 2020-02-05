Художнику Васе Ложкину предложили стать депутатом Госдумы от Ярославской области

Сам художник обещал подумать над предложением пойти в депутаты

Художник Вася Ложкин (настоящее имя Алексей Куделин) может пойти на довыборы в Госдуму от Ярославской области. Такое предложение ему сделала ещё не зарегистрированная новая экологическая партия. И художник обещал подумать.

— Регистрация партии только в марте. Я ещё не принял решение, — ответил художник. — Я вполне могу хотеть стать депутатом, но сейчас об этом рано говорить.

Довыборы в Госдуму будут назначать в июле 2020 года на освобождающееся место депутата Александра Грибова, которого забрали работать в Правительство РФ.