Художнику Васе Ложкину предложили стать депутатом Госдумы от Ярославской области

Художник Вася Ложкин (настоящее имя Алексей Куделин) может пойти на довыборы в Госдуму от Ярославской области. Такое предложение ему сделала ещё не зарегистрированная новая экологическая партия. И художник обещал подумать.
— Регистрация партии только в марте. Я ещё не принял решение, — ответил художник. — Я вполне могу хотеть стать депутатом, но сейчас об этом рано говорить.
Довыборы в Госдуму будут назначать в июле 2020 года на освобождающееся место депутата Александра Грибова, которого забрали работать в Правительство РФ.
43-летний художник и блогер Вася Ложкин стал известным за свои карикатурные работы с изображением рыжих котов, символизирующих самые разные ситуации жизни в России. Его картины затрагивают темы алкоголизма, свободы слова, воздействия интернета на человека. Недавно художник решил открыть в Ярославле чебуречную.