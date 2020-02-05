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Политика

Художнику Васе Ложкину предложили стать депутатом Госдумы от Ярославской области

Он ещё думает

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Сам художник обещал подумать над предложением пойти в депутаты&nbsp;

Сам художник обещал подумать над предложением пойти в депутаты 

Художник Вася Ложкин (настоящее имя Алексей Куделин) может пойти на довыборы в Госдуму от Ярославской области. Такое предложение ему сделала ещё не зарегистрированная новая экологическая партия. И художник обещал подумать. 

— Регистрация партии только в марте. Я ещё не принял решение, — ответил художник. — Я вполне могу хотеть стать депутатом, но сейчас об этом рано говорить. 

Довыборы в Госдуму будут назначать в июле 2020 года на освобождающееся место депутата Александра Грибова, которого забрали работать в Правительство РФ. 

Картины Васи Ложкина стали очень популярны&nbsp;

Картины Васи Ложкина стали очень популярны 

43-летний художник и блогер Вася Ложкин стал известным за свои карикатурные работы с изображением рыжих котов, символизирующих самые разные ситуации жизни в России. Его картины затрагивают темы алкоголизма, свободы слова, воздействия интернета на человека. Недавно художник решил открыть в Ярославле чебуречную

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Вася ЛожкинГосдума
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КОММЕНТАРИИ (8)

гость
5 фев 2020 в 12:21

а что, без Васи, комплект скоморохов от области не полный?

Гость
5 фев 2020 в 12:08

У нас что в думе мало кухарок?

ваш господин
5 фев 2020 в 11:56

жаль будет этого человека и его котиков😁