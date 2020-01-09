«Похоже на накрутку»: сотни людей бросились на защиту мэра после петиции о его отставке

Активность со стороны поклонников мэра Ярославля обнаружили читатели 76.RU в опросе и комментариях под одной из публикаций. В тексте, вышедшем около полудня, городские власти опровергают информацию из петиции с требованием отставки Владимира Волкова (петицию подписали около пяти тысяч человек).
— Я ожидал, что у мэрии будет реакция в ответ на петицию с требованием отставки мэра, и был удивлён сперва заявлениями и даже угрозами привлечь за клевету, а после — явной накруткой голосов на сайте, — поделился мнением читатель 76.RU Илья Шестериков. — При этом видно, что за несколько минут количество голосов выросло в разы. А процент тех, кто доволен результатом деятельности мэра, стал зеркально противоположным. Если бы половину сил и средств, которые тратятся на обеление лица мэра в интернете тратили бы на очистку города, то, возможно, никаких петиций не было бы вовсе.
Изначально результаты опроса и комментарии под публикацией были не в пользу мэра. Но в какой-то момент промежуточные итоги голосования изменились, а в комментариях появились люди, защищающие градоначальника.
— Для народа сколько ни делай, все плохо! А Волков молодец, не побоялся трудностей, ведь после предшественников тяжело бывает с народом работать, так как бывшие набедокурят, а новому разгребай! — пишет на сайте Александр.
— Нормальный, адекватный, порядочный человек, переживающий за всех людей, это провокация и клевета! — написал Гость.
Некоторые пользователи не поверили в искренность тех, кто защищает градоначальника. Мы обратились в наш отдел разработки — проверить, не накручены ли голоса в опросе.
— Судя по базе данных, вчера с 18:44 до 18:55 в опросе приняли участие 485 человек, из них — 472 проголосовали за первый вариант ответа, а потом с 23:11 до 23:16 повторилось подобное — было сделано всего 222 голоса, из которых 213 — за тот же вариант ответа, — сообщили специалисты отдела разработки Сети городских порталов. — Так что это очень похоже на накрутку.
Обсуждают петицию с требованием отставки мэра Ярославля горожане и в социальных сетях. И там люди также заподозрили что-то неладное. Увидели фейковые страницы своих знакомых.
— В комментариях увидел свою бывшую одноклассницу, — рассказал ярославец Василий Мерзляков. — Совпадает всё — имя, фамилия и даже день, месяц и год рождения, указанные в профиле. Вылизывает мэра по самые гланды. Связался с ней по другим каналам. Говорит — не она.
Разумеется, утверждать на 100%, что это заказная бот-атака, нельзя. В пресс-службе мэрии обо всём этом ничего сказать не могут — вопросы редакции оставили без ответов.
Мы решили провести новое голосование. Но на этот раз для прозрачности опроса делаем его с авторизацией (это не так сложно, если вы — человек). Итак, тот же вопрос.
Вернул ли мэр Ярославля доверие?
С чего всё началось
На днях активисты сообщества «Неравнодушный Ярославль» опубликовали в интернете петицию с требованием отправить в отставку мэра Ярославля Владимира Волкова. Через какое-то время городские власти отреагировали, обнародовав своё опровержение. Реакция на него со стороны людей оказалась резко негативной, но через какое-то время появились некие пользователи, которые сгладили степень агрессии в адрес градоначальника в опросе и комментариях.