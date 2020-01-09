«Похоже на накрутку»: сотни людей бросились на защиту мэра после петиции о его отставке

Люди в интернете написали тысячи негативных комментариев в адрес мэра Ярославля, обсуждая тему петиции о его отставке Фото: Елена Вахрушева

Активность со стороны поклонников мэра Ярославля обнаружили читатели 76.RU в опросе и комментариях под одной из публикаций. В тексте, вышедшем около полудня, городские власти опровергают информацию из петиции с требованием отставки Владимира Волкова (петицию подписали около пяти тысяч человек).

— Я ожидал, что у мэрии будет реакция в ответ на петицию с требованием отставки мэра, и был удивлён сперва заявлениями и даже угрозами привлечь за клевету, а после — явной накруткой голосов на сайте, — поделился мнением читатель 76.RU Илья Шестериков. — При этом видно, что за несколько минут количество голосов выросло в разы. А процент тех, кто доволен результатом деятельности мэра, стал зеркально противоположным. Если бы половину сил и средств, которые тратятся на обеление лица мэра в интернете тратили бы на очистку города, то, возможно, никаких петиций не было бы вовсе.



Изначально результаты опроса и комментарии под публикацией были не в пользу мэра. Но в какой-то момент промежуточные итоги голосования изменились, а в комментариях появились люди, защищающие градоначальника.

— Для народа сколько ни делай, все плохо! А Волков молодец, не побоялся трудностей, ведь после предшественников тяжело бывает с народом работать, так как бывшие набедокурят, а новому разгребай! — пишет на сайте Александр. — Нормальный, адекватный, порядочный человек, переживающий за всех людей, это провокация и клевета! — написал Гость.

До вчерашнего дня у мэра не было такой серьёзной группы поддержки на 76.RU Фото: 76.RU

Некоторые пользователи не поверили в искренность тех, кто защищает градоначальника. Мы обратились в наш отдел разработки — проверить, не накручены ли голоса в опросе. — Судя по базе данных, вчера с 18:44 до 18:55 в опросе приняли участие 485 человек, из них — 472 проголосовали за первый вариант ответа, а потом с 23:11 до 23:16 повторилось подобное — было сделано всего 222 голоса, из которых 213 — за тот же вариант ответа, — сообщили специалисты отдела разработки Сети городских порталов. — Так что это очень похоже на накрутку.



Опрос звучал так: «Вернул ли мэр Ярославля доверие?»

Расклад голосов изменился за считаные минуты Фото: Илья Шестериков / Facebook.com

Обсуждают петицию с требованием отставки мэра Ярославля горожане и в социальных сетях. И там люди также заподозрили что-то неладное. Увидели фейковые страницы своих знакомых.

— В комментариях увидел свою бывшую одноклассницу, — рассказал ярославец Василий Мерзляков. — Совпадает всё — имя, фамилия и даже день, месяц и год рождения, указанные в профиле. Вылизывает мэра по самые гланды. Связался с ней по другим каналам. Говорит — не она.

Разумеется, утверждать на 100%, что это заказная бот-атака, нельзя. В пресс-службе мэрии обо всём этом ничего сказать не могут — вопросы редакции оставили без ответов. Мы решили провести новое голосование. Но на этот раз для прозрачности опроса делаем его с авторизацией (это не так сложно, если вы — человек). Итак, тот же вопрос.



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