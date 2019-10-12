Ярославский депутат предложил вместо смертной казни отдавать преступников на органы

Депутаты Госдумы от Саратовской области Евгений Примаков и Ольга Алимова заявили о том, что в России необходимо вернуть смертную казнь. Их поддержала региональный детский омбудсмен. Это произошло после убийства девятилетней девочки Лизы Киселёвой в Саратове, информация о котором приобрела федеральный масштаб из-за неравнодушия местных жителей.

Ребёнок пропал девятого октября по дороге в школу, за сутки в городе собрались тысячи волонтёров на поиски девочки, но спустя два дня её тело нашли в гаражах неподалёку от дома. В одночасье тысячи волонтёров превратились в разъярённую толпу, которая требовала растерзать убийцу, пишет Медуза. Подозреваемый в убийстве — многократно судимый местный житель Михаил Туватин уже сознался в содеянном и рассказал, как задушил ребёнка.