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Политика

Ярославский депутат предложил вместо смертной казни отдавать преступников на органы

Он назвал это гуманной высшей мерой наказания

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Дмитрий Петровский высказался о смертной казни&nbsp;

Дмитрий Петровский высказался о смертной казни 

Депутаты Госдумы от Саратовской области Евгений Примаков и Ольга Алимова заявили о том, что в России необходимо вернуть смертную казнь. Их поддержала региональный детский омбудсмен. Это произошло после убийства девятилетней девочки Лизы Киселёвой в Саратове, информация о котором приобрела федеральный масштаб из-за неравнодушия местных жителей. 

Ребёнок пропал девятого октября по дороге в школу, за сутки в городе собрались тысячи волонтёров на поиски девочки, но спустя два дня её тело нашли в гаражах неподалёку от дома. В одночасье тысячи волонтёров превратились в разъярённую толпу, которая требовала растерзать убийцу, пишет Медуза. Подозреваемый в убийстве — многократно судимый местный житель Михаил Туватин уже сознался в содеянном и рассказал, как задушил ребёнка. 

Теперь тема возвращения смертной казни в России вышла за пределы этой истории и обсуждается в стране. О ней высказался и ярославский депутат муниципалитета, врач-онколог Дмитрий Петровский. Он предложил отправлять самых отпетых преступников на органы. 

— Лично я против смертной казни! Не надо никого лишать жизни. Это не гуманно и не практично. Но я за высшую меру наказания в случае наличия неопровержимых доказательств убийства человека при отягчающих обстоятельствах — принятых судом присяжных и утвержденных судами не менее трёх инстанций. При этом высшая мера — это не лишение преступников жизни, а разумное, практичное и гуманное использование органов и тканей преступника для трансплантологии, — высказался Дмитрий Петровский. 

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убийцысмертная казньубийство в Саратове

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    Гость
    12 окт 2019 в 21:08

    Только сначала самих преступников вылечить надо, от их образа жизни, букет у них полный. А вот расхитители народной собственности в лице депутатов, вполне бы сгодились.

    Гость
    12 окт 2019 в 21:42

    Не, глупая затея. Моральную сторону рассматривать не стану, но многие из потенциальных смертников или алкоголики, или курильщики или наркоманы, или нездоровы вследствии не очень здорового образа жизни, а то и всё сразу. Кому такие запчасти надо?

    Гостья
    12 окт 2019 в 20:55

    Молодец,депутат!Хотя бы так какая-то польза от этой мрази и выродков!Иначе - самосуд!