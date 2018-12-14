«Мне не стыдно»: уволившийся ярославский депутат объяснился перед народом

Депутат муниципалитета от партии «Справедливая Россия» Илья Советов заявил, что отказывается от мандата и складывает свои полномочия. Он объяснил, что решение было вынужденным, мол, так сложились личные обстоятельства. Через портал 76.RU он обратился к народу, в частности, к тем избирателями, которые за него голосовали, и попытался объясниться.



— Решение это принимаю с тяжелым сердцем, но по совести, — сказал Илья Советов. — Жизненные обстоятельства так сложились, что теперь моя работа постоянно связана с командировками. Из-за чего будет страдать депутатская деятельность. Депутатство — не хобби, а тяжелый, каждодневный труд на благо города и горожан. Заниматься им в полсилы — это обман людей, которые доверили тебе свои голоса. Поэтому я и принял такое решение, — заявил Илья Советов. — Мой уход не вызовет дополнительных трат средств городского бюджета, так как я избран по партийному списку, а не по одномандатному округу. Все незавершенные наказы я планирую передать своему преемнику на посту депутата «Справедливой России» и своим коллегам по представительству Дзержинского района в муниципалитете и областной думе. За проделанную работу мне не стыдно — удалось решить множество вопросов, помочь и конкретным людям, и конкретным учреждениям, и району в целом. Надеюсь, что мой мандат получит достойный человек.

