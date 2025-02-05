«Русский крестный отец»: что известно о китайце, который зарабатывает на стримах с нашими девушками

Организатор трансляций уверяет, что зарабатывает на девушках миллионы Источник: соцсети











В Сети обсуждают трансляции на китайских сайтах: пользователи обратили внимание, что стримы с участием девушек вели из Новосибирска. Автор роликов называет себя Аликом и говорит, что он гражданин Китая. Девушки в ходе трансляций танцуют, хвастаются заработком и общаются с китайской аудиторией за «подарки». Прокуратура заинтересовалась роликами и выясняет, участвовали ли в их создании несовершеннолетние. Корреспондент NGS.RU узнал, кто стоит за откровенными трансляциями и кто скрывается за прозвищем Алик.

Из Китая с любовью

Telegram-канал Baza 2 февраля опубликовал несколько роликов с участием девушек, сидящих вокруг человека, которого назвали «китаец Алик». В публикации сказано, что Алик — стример, а для своих видео приглашает юных моделей. На кадрах девушки танцуют, поют, убирают квартиру и общаются с аудиторией. На других видео заметно, как Алик показывает пачку пятитысячных купюр и хвастается многомиллионными доходами, в том числе от рекламы онлайн-казино.

Россияне обратили внимание на контент случайно: он был предназначен не для них. Трансляции идут на нескольких китайских платформах. Например, подобные видео есть на сервисах Douyin, Bilibili, Douyu, WeChat. Посыл роликов чаще всего схож: обычно это видео продолжительностью от нескольких минут до 12 часов с различными активностями и разговорами. Девушки в кадре меняются от ролика к ролику, но главный герой — Алик — почти всегда с ними рядом.

Короткие видео в одной из китайских соцсетей сопровождаются подписями «Идеальное тело» Источник: соцсети











Новосибирцев публикация заинтересовала после того, как пользователи предположили, что ролики снимают в местном ЖК «Оазис». Его видно на одном из видео: судя по форме здания и окружающей местности, действие происходило в жилом доме на улице Лескова, 21, Новосибирска.

Местных жителей возмутило, что некоторые из участниц трансляций могут быть несовершеннолетними, такой вывод зрители сделали исходя из внешнего вида девушек. Этот же вопрос заинтересовал надзорные органы. Прокуратура начала проверку и выясняет возраст участниц съемок.

— Прокуратура Октябрьского района Новосибирска взяла на контроль результаты проверки, организованной органом полиции по факту публикации в СМИ о вовлечении подростков в участие в стриминговых трансляциях для граждан КНР на коммерческой основе. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению прав несовершеннолетних, а также законности этой деятельности, — сказано в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Дон Чжао Цидэ

Автор роликов называет себя Russian Godfather (Русский крестный отец), а количество упоминаний дона Корлеоне из одноименного фильма позволяет предположить, что Алик ассоциирует себя с ним. Каналы, на которых Алик распространяет свои видео, называются одинаково: «Русские девушки Новая Эра» (автоматический перевод с китайского). Откровенные трансляции в них перемешаны с видео на политические темы и клипами под музыку Виктора Цоя.

Судя по роликам, сам Алик неплохо говорит по-русски, а участницы его роликов — по-китайски. Появляться ролики начали как минимум в 2019 году и выходят по сей день.

На каналах есть немало роликов, где с десяток девушек имитируют модный показ Источник: соцсети











Лица девушек, как и свое, Алик не скрывает. Также он смело показывает свои будни: на некоторых видео он гуляет по улице, показывает убранство дома или свою машину. Именно автомобиль помог понять, что человека зовут вовсе не Алик.

На одном из прямых эфиров от 2022 года мужчина показал внедорожник Lexus LX. По данным NGS.RU, автомобиль с таким госномером (серии ААА) еще полгода назад принадлежал человеку по имени Чжао Цидэ. Уроженцу Китайской Народной Республики 42 года. Судя по страницам в соцсетях и фотографиям в мессенджерах, Чжао Цидэ и есть Алик. До этого у него было другое авто — BMW X6 2011 года выпуска, зарегистрированное в Кемеровской области.

По данным NGS.RU, именно в Кузбассе Чжао Цидэ осел после переезда из Китая. Иностранец несколько лет назад получил вид на жительство и, предположительно, уже имеет российский паспорт, уточнил источник редакции. Некоторое время Чжао Цидэ был зарегистрирован на улице Селекционной в Новокузнецке. Информации о его действующем бизнесе или официальном месте работы найти не удалось.

На некоторых видео рядом с Чжао Цидэ присутствует еще один мужчина — он называет его «старший брат». Установить его личность не удалось. На звонки и сообщения корреспондента NGS.RU Чжао Цидэ не ответил.

Мужчина в белом — Чжао Цидэ Источник: соцсети На некоторых видео появляется другой мужчина, которого называют «старшим братом» Источник: соцсети

Примечательно, что один из контактных номеров Чжао Цидэ зарегистрирован на 21-летнюю жительницу Новосибирска Ксению К. По данным NGS.RU, девушка может занимать ключевую роль в работе домашней студии Чжао Цидэ: она появляется на многих видео и всегда сидит рядом с ним. Впервые на откровенных трансляциях девушка появилась еще в 2019 году — тогда ей было 15 лет. В контактах у других пользователей она подписана как «модель от Алика», «переводчик с китайского».

По таким же тегам в записных книжках удалось идентифицировать еще одну студентку из Новосибирской области, она тоже регулярно бывает в Китае, а сейчас работает там. Она появлялась в нескольких видео на канале «Алика». Судя по навыкам как минимум нескольких участниц стримов, знание китайского языка — обязательное требование для съемок: большая часть девушек свободно общается с пользователями из КНР.

«Работают нелегально»

Один из Telegram-каналов опубликовал переписку, в которой якобы обсуждают условия работы Источник: «Анонимный Новосибирск» / t.me Съемки подчеркнуто не связывают с вебкамом Источник: «Анонимный Новосибирск» / t.me

Стоит отметить, что ничего похожего на порнографию в роликах на трансляциях нет. На одном из стримов участницы прямо сказали, что им запрещено снимать слишком откровенные видео.

— Тут за всё подряд блокируют, не надо жопу снимать, даже в шортах, — по-русски объяснила своим коллегам одна из девушек в ходе съемки.

Жительница Новосибирска Светлана (имя изменено), работавшая в китайском модельном агентстве несколько лет назад, рассказала NGS.RU, что девушкам часто предлагают подработку такого характера.

— Я работала в Китае моделью еще в 2017 году, но тогда всякие стримы были еще не так популярны, они только начинали развиваться. Я помню, как одной из знакомых девочек, которая неплохо знает английский, предлагали такое. Это был не стрим: надо было вести свой блог на какой-то из китайских платформ и за донаты, за просмотры получать деньги. То есть чем больше тебя смотрят, тем больше ты зарабатываешь, — объясняет Светлана.

Одна из девушек чаще других появляется в кадре: как выяснил НГС, на момент первых публикаций ей было 15 лет Источник: соцсети











По словам сибирячки, заработок российских моделей в Китае связан не только с трансляциями: помимо съемок для журналов, они часто участвуют в различных мероприятиях.

— Чаще всего это ивенты: какие-нибудь компании или бизнесмены заказывают моделей славянской внешности, чтобы они поработали на презентации какого-то, например, жилого комплекса. У меня, допустим, была презентация водки и пива. При этом им без разницы, совершеннолетний ты или нет, — делится собеседница. — Часто девочек маленьких привлекали на довольно откровенные работы. Бывало такое, что ей 15 лет, а она одета в какого-то зайчика из «Плейбоя» и работает на презентации.

Некоторые модели занимаются почти тем же, что происходит на трансляциях, но вживую: их приглашают «потусоваться» на вечеринки и повеселиться с гостями.

— Не знаю, как сейчас, но раньше в Китае были популярны тусовки в клубах: ты находишь какого-то знакомого, который этим занимается, и договариваешься с ним. До 10–15 русских девушек приглашают. Возраст не спрашивают — без разницы, 16 тебе лет или 20. Приходишь в клуб, развлекаешься, алкоголь дают бесплатный. Тусоваться надо минимум часа четыре, а после всего платят, — продолжает Светлана.

Собеседница NGS.RU отмечает, что часто приглашение поработать моделью в Китае приходит от людей с сомнительной репутацией, которые официально не зарегистрированы в качестве модельных агентов.

— В провинциях мало агентств, которые привлекают тебя на работу официально, по трудовой визе. Чаще всего девочки прилетают по туристической визе либо по бизнес-визе, несовершеннолетние девочки летают по туристической. То есть ты, по сути, работаешь там нелегально: просто зовут тебя, оплачивают билет и жилье, но потом ты всё это отрабатываешь. А сейчас вот такая штука стала популярна со стримами. Это легкий заработок, потому что в Китае очень много потребителей, и эти видео разлетаются по каналам в WeChat, — заключила бывшая модель.