В Ярославле всех педиатров центральной поликлиники переводят в другой район. В чем причина

Ярославцы пожаловались на переезд педиатров центральной детской поликлиники в друге здание на Пятерке Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











В Ярославле всех педиатров детской поликлиники № 1 на улице Терешковой переводят в другое здание. С 10 февраля доктора будут принимать малышей на Чехова, 43. О ситуации пожаловались местные жители в соцсетях мэра Артема Молчанова.

— Где можно получить разъяснения по переезду всех участковых педиатров детской поликлиники № 1 с улицы Терешковой, 22 на улицу Чехова, 43? — написала пользовательница под ником Ann Ann 4 февраля. — Будет ли это временная необходимость или постоянная их дислокация? Если постоянная, то учитывалась ли дальность нового адреса для большей части семей Кировского и Ленинского районов? Будет ли предложена альтернатива прикрепиться к другому участковому педиатру, территориально находящемуся ближе к месту фактического жительства ребенка?

Как объяснили в региональном Министерстве здравоохранения, врачи работали в педиатрическом отделении детской поликлиники № 1 на улице Терешковой, 22, временно. Их перевели в это здание на период капитального ремонта в основном корпусе на улице Чехова, 43.

— Проведены работы по частичной перепланировке помещений с выделением колясочной, кабинета неотложной помощи, создана система горячего водоснабжения за счет установки системы водонагревателей, развернута открытая регистратура, модернизирована входная группа. Также полностью обновлен интерьер детской поликлиники, приобретена новая мебель и необходимое оборудование. Для удобства пациентов создана зона комфортного ожидания, — отметили в Минздраве.

Как сообщили 76.RU в приемной детской поликлиники № 1 на улице Терешковой, теперь капремонт здания на улице Чехова, 43, завершили. Он длился около двух лет.

— Мы раньше там были [в поликлинике на улице Чехова], сейчас нам отремонтировали здание, мы возвращаемся на родину, — объяснили в регистратуре.