Рисовал между сменами на корабле: как матрос заработал состояние на смешных видео

Иногда Роман выходит рисовать в кофейню Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











28-летнего омича Романа Лебедева в стране знают как художника Luvrro, который создает мемные видео и выкладывает их в Instagram*. Короткие истории о жизни мультяшных парня и девушки собирают по пять миллионов просмотров, а также позволяют Роману зарабатывать хорошие деньги.

Как художник-иллюстратор из Омска получил контракты с «Яндексом», «Додо Пиццей», «Самокатом» и другими крупными брендами и почему он променял жизнь моряка на фриланс — в материале нашей коллеги из NGS55.RU Марии Носенко.

Источник: NGS55.RU

Респектит даже Саша Бортич

Самые популярные ролики в Instagram* Романа — про быт парня и девушки, а также про скверный характер котов и про притирки с собаками. Мультяшные видео уже набрали по пять и шесть миллионов просмотров, завоевав любовь блогеров, актеров, крупных брендов и простых зрителей.

— Как-то раз актриса Саша Бортич, моя подписчица, отреагировала на сторис, когда я выложил фотографию с девушкой. Удивилась, мол, так вот вы какие, — улыбается Роман.

Роман рисует ролики про отношения с родителями Источник: luvrro / Instagram.com*

Но большая часть видео — про отношения в паре Источник: luvrro / Instagram.com*

Героев художник списывал с окружения, наблюдая за второй половинкой и домашними животными. Он вдохновлялся поп-артом и творчеством Роя Лихтенштейна, делая так, чтобы люди узнавали в персонажах себя.

Рой Лихтенштейн — американский художник, живший в XX веке и работавший в стиле поп-арт. Представители этого течения стремились создавать произведения, вдохновляясь обыденностью. В то же время это было авангардное и бунтарское веяние. Например, Рой Лихтенштейн имитировал в работах комиксы, усиливая иронию, за что его обвиняли в плагиате.

Роман рассказал NGS55.RU, что решил добавить к образам мемные звуки:

— Сперва я думал, что героем будет лягушонок. Потом понял, что никого не знаю лучше, чем себя. Затем появились девушка, собака, кот, мама и папа. Добавил трендовые звуки и музыку, мемы. Получилась бомба, которая сработала.

Мы засняли Романа в процессе создания ролика Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Бил тату филиппинцам и рисовал на вахте

Рисовал Роман с детства, но не профессионально. Он выбрал путь самоучки: наблюдал за другими художниками и осваивал текстуры вне образовательного учреждения. Увлекался стрит-артом и граффити.

Полностью отдаться творчеству мешала тяга к романтике: он мечтал о море. Роман окончил местный институт водного транспорта и получил специальность электромеханика, а затем выучился на судоводителя в Санкт-Петербурге.

В прошлом Роман работал в море Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











В море Роман отработал пять лет — от Финляндии до Грузии, побывал в Южной и Северной Америке, а также добрался до Азии. А после — разочаровался в профессии. Художник рассказал, что любить дело мешали слишком долгий карьерный рост и маленькая зарплата:

— Я работал в немецкой компании матросом и за пять лет сделал кругосветку. Я получил романтику, но дальше оставлять жизнь в море не захотел, хоть и перспективы были.

Примеры работ Романа Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











В море сибиряк брал оборудование и бил тату филиппинцам и русским. В конце морской карьеры начал заниматься анимацией, выкладывая первые видео в блог. Перед этим тренировал насмотренность, наблюдая за другими художниками и замечая, какие они используют фишки.

— На вахте мне дали интернет, по два гигабайта в день. Прошло два дня выкладывания, а у меня прибавилось три тысячи подписчиков. Это был конец 2022 года, и я работал сменами по 12 часов. В свободное время после работы я продолжал рисовать, выкладывал по два видео в неделю. За полгода вахты блог вырос до 20 тысяч подписчиков, — рассказал Роман.

Роман детально прорисовывает каждый слой анимации Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Срисовывал персонажа с себя

Стиль Романа заинтересовал крупные компании, например «Яндекс», Aviasales, «Самокат» и «Додо Пицца». Роман заключил с ними рекламные контракты, чтобы рисовать анимации для брендов и пополнять портфолио. Так он стал зарабатывать половину той суммы, что получал раньше в море.

— Начинал я с 10 тысяч за интеграцию. Спустя несколько месяцев стал получать в два раза больше, — рассказал Роман.

Но дома ему удобнее всего работать благодаря оборудованному месту Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Первые видео художник не озвучивал, добавляя только мемные звуки. Персонажа роликов Роман срисовал с себя. Это молодой парень с длинными волосами и щетиной, который досадует из-за того, что собака порвала коробку или что преподаватель в вузе рассказывает длинную историю из жизни.

Позже в качестве главного персонажа стала выступать девушка, а озвучка стала более разнообразной. Тогда видео стали более жизненными для женской аудитории. Героиня Романа любит убираться под треки Анны Асти, откладывать маникюр на потом и удивляться прожорливости кота.

В планах у Романа — раскрутка нового блога с другой направленностью Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Исполнил мечту детства

Анимация для Романа — это полноценная работа, которая занимает большую часть дневного времени. Работает художник в основном дома, так как для долгого рисования нужно удобное кресло. Иногда выходит с планшетом в кофейни, садится в кресло, открывает программу и создает новый сюжет.

— Когда я в кофейне, ко мне могут подходить люди, чтобы поздороваться и отдать респект. Такое бывало и в Омске, и в Санкт-Петербурге. Как-то раз ко мне подошли в спортзале, и я очень удивился. В блоге я почти не показываю свое лицо, значит, человек долго следил за мной и переходил в соцсети, — рассказал Роман.

Роман рассказал, что скоро выступит с лекцией в Омске Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











В будущем художник планирует завести блог, в котором будет показывать лицо. В нем Роман хочет публиковать бэкстейджи создания роликов, а также рассказывать о своей работе. Участвовать в крупных анимационных проектах не готов. По словам Романа, на это нужно тратить много времени и сил:

— Дело в том, что крупные проекты не всегда могут выстрелить и нужна смелость для того, чтобы пойти дальше. Сейчас я готовлюсь выступить с лекцией перед омичами, и это меня очень вдохновляет. Сообщество художников в Омске маленькое, и я рад собрать вокруг себя интересующихся людей. Так я исполняю мечту детства — занимаюсь творчеством всецело.

Последний год Роман увлекся созданием небольших фигур из гипса, которые он клеит на подходящие по стилю здания в Омске и Санкт-Петербурге. Такой вариант стрит-арта, по его мнению, не портит облик города. Так Роман не только привлекает внимание к творчеству, но и самовыражается.



— Я вдохновился барельефами на старых зданиях. Я называю это «джентельментский стрит-арт». Мемы — это лишь часть творчества, а я таким образом заявляю о себе. Это шаг в сторону от моего блога с мемами к самому себе.

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