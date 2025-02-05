Придется попрыгать: в Ярославле увеличат количество «лежачих полицейских»

В Ярославле в 2025 году увеличится количество «лежачих полицейских». Об этом 5 февраля на заседании комиссии муниципалитета Ярославля по вопросам ЖКХ и благоустройства сообщил первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Олег Виноградов.
Искусственные неровности разместят на нерегулируемых пешеходных переходах.
— В первую очередь они запланированы на участках, расположенных по пути следования детей к образовательным учреждениям, в районе социально значимых объектов, на участках дорог с высокой интенсивностью движения, а также в местах концентрации ДТП, — пояснил Олег Виноградов.
Сделать «лежачих полицейских» планируют при помощи горячей асфальтобетонной смеси.
Где они появятся:
ул. Попова;
пересечение ул. Володарского и ул. Некрасова;
ул. Пирогова в районе дома № 49;
Суздальское шоссе (перекресток с ул. Щорса);
ул. Пашуковская;
Красноперевальский переулок, в районе дома № 2;
ул. Папанина районе дома № 11;
проезд от ул. Чехова до Кудрявцева;
ул. Пионерская;
ул. Шандорная;
ул. Щапова;
Дядьковский проезд;
ул. Добрынина в районе дома № 20;
ул. Урицкого в районе дома № 3.
Кроме того, запланированы ремонт и восстановление разрушенных искусственных неровностей на следующих улицах:
Клубная;
1-я Шоссейная;
Магистральная;
Пирогова;
Суздальское шоссе;
Туговская;
2-я Полянская;
Бахвалова;
Доронина;
1-я Приречная;
проезд Моторостроителей.