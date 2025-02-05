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Дороги и транспорт Придется попрыгать: в Ярославле увеличат количество «лежачих полицейских»

Придется попрыгать: в Ярославле увеличат количество «лежачих полицейских»

Где появятся искусственные неровности в 2025 году

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8 комментариев
В Ярославле увеличат количество «лежачих полицейских» | Источник: Роман Данилкин / 63.RUВ Ярославле увеличат количество «лежачих полицейских» | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

В Ярославле увеличат количество «лежачих полицейских»

Источник:

В Ярославле в 2025 году увеличится количество «лежачих полицейских». Об этом 5 февраля на заседании комиссии муниципалитета Ярославля по вопросам ЖКХ и благоустройства сообщил первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Олег Виноградов.

Искусственные неровности разместят на нерегулируемых пешеходных переходах.

— В первую очередь они запланированы на участках, расположенных по пути следования детей к образовательным учреждениям, в районе социально значимых объектов, на участках дорог с высокой интенсивностью движения, а также в местах концентрации ДТП, — пояснил Олег Виноградов.

Сделать «лежачих полицейских» планируют при помощи горячей асфальтобетонной смеси.

Где они появятся:

  • ул. Попова;

  • пересечение ул. Володарского и ул. Некрасова;

  • ул. Пирогова в районе дома № 49;

  • Суздальское шоссе (перекресток с ул. Щорса);

  • ул. Пашуковская;

  • Красноперевальский переулок, в районе дома № 2;

  • ул. Папанина районе дома № 11;

  • проезд от ул. Чехова до Кудрявцева;

  • ул. Пионерская;

  • ул. Шандорная;

  • ул. Щапова;

  • Дядьковский проезд;

  • ул. Добрынина в районе дома № 20;

  • ул. Урицкого в районе дома № 3.

Кроме того, запланированы ремонт и восстановление разрушенных искусственных неровностей на следующих улицах:

  • Клубная;

  • 1-я Шоссейная;

  • Магистральная;

  • Пирогова;

  • Суздальское шоссе;

  • Туговская;

  • 2-я Полянская;

  • Бахвалова;

  • Доронина;

  • 1-я Приречная;

  • проезд Моторостроителей.

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Комментарии
8
Гость
15 минут
выпуклости, это ладно, а когда на дорогах впуклости уберут?
Гость
17 минут
Вот это правильно. Все пешеходные переходы должны быть оборудованы «лежачими полицейскими».
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