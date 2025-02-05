За улыбкой на экране — тоска: история жизни комика, без которого невозможно представить фильмы Рязанова

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Как Готлиб Ронинсон стал королем эпизодов

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История Готлиба Ронинсона — в коротком видео

Источник:

Готлиб Ронинсон — советский актер театра и кино. За харизматичность и яркие образы его называли королем эпизодов и рыцарем нелепых образов. Многие его выражения стали крылатыми.

Для зрителей Готлиб запомнился появлениями в фильмах «Афоня» (12+) Георгия Данелии, «12 стульев» (6+) Леонида Гайдая, «Ирония судьбы, или С легким паром!» (6+) Эльдара Рязанова. Это были эпизодические, но впечатляющие персонажи. Большой драматической роли он так и не исполнил.

Ронинсон с детства интересовался творчеством. Еще в подростковом возрасте пел в хоре. Преподаватели пророчили ему карьеру оперного певца, но он не стал связывать свою жизнь с музыкой. В 1945 году, когда ему было 28 лет, Готлиб окончил Щукинское училище, и с того времени он стал играть в театре на Таганке.

На закате лет Ронинсон завещал все свои накопления одному из детских домов. Однако после распада СССР накопления обесценились — это стало последним ударом.

Как сложилась судьба короля эпизодов — смотрите в нашем видео выше.

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