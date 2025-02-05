«Частичная продажа доли и спин-офф». Объясняем, что происходит с Райффайзен Банком в России

Разбираемся в нынешнем положении компании на отечественном рынке Источник: Дарья Пона / 74.RU











Райффайзен Банк никак не может определиться со своим положением на российском рынке. С одной стороны, компания продолжает работать и обслуживать клиентов, с другой — пытается ускоренно сокращать объем бизнеса в стране и движется к частичной продаже доли, в результате которой подразделение в РФ станет самостоятельным и обособленным.

Первый офис Райффайзен Банка открылся в России в 1996 году. Акционерное общество входит в перечень системно значимых кредитных организаций Центробанка РФ. Единственным собственником банка в РФ является международная финансовая организация Raiffeisen Bank International (RBI). Это австрийская структура, штаб которой находится в Вене.

Неприкасаемый банк?

После начала СВО многие зарубежные банки покинули Россию. В октябре 2022-го Владимир Путин утвердил перечень из 45 кредитных организаций, в отношении которых установлен запрет на сделки с долями, акциями и вкладами в уставные капиталы без специального разрешения. Среди них были и остаются крупнейшие иностранные игроки: включая Райффайзен Банк, Юникредит-банк, Ситибанк и другие.

Райффайзен пришел в Россию в 1996 году и стал крупнейшим иностранным банком в стране, а 2022 году на отечественном рынке считался вторым после Сбера. США и Европа неоднократно предъявляли претензии банку из-за того, что он остается в РФ. Кредитной организации грозили ограничениями в доступе к финансовой системе Штатов. Согласно требованию Европейского Центробанка, кредитный портфель российского Райффайзен Банка должен снизиться на 65% к 2026 году (по сравнению с III кварталом 2023-го) .

Financial Times сообщал, что за последние годы Raiffeisen Bank International (RBI) получила от российского подразделения больше прибыли, чем от всех своих филиалов по всему миру. Ко всему прочему, уход и/или продажа такого крупного банка в РФ не пройдет без последствий для остальных участников мирового рынка, поскольку они все взаимосвязаны.

В конце 2024-го гендиректор RBI Йоханн Штробль сообщил, что группа не готова отказаться от своих активов в России, но ускоренно сокращает бизнес в стране.

Гендиректор банка — Йоханн Штробль Источник: Rbinternational.com

Цитату Штробля приводит Frank Media:

— Мы ввели практически полный запрет на исходящие платежи в иностранной валюте , и наши объемы соответственно упали, — цитируют СМИ Штробля. — Мы всё еще работаем с очень небольшим списком клиентов. С теми из них, с кем мы можем вести дела, это крупные, активно работающие на международном уровне клиенты.

Что происходит с банком сейчас

Райффайзен Банк продолжает работать в России, хоть и постепенно вводит определенные ограничения для клиентов и меняет условия обслуживания, а также уменьшает операционные расходы путем сокращения штата. Пользовали тем временем всё чаще жалуются на сбои в работе мобильного приложения.

К примеру, 5 февраля клиенты сообщили о проблемах с доступом к информации о своих счетах и продуктах. В приложении не отображался баланс, а также список карт.

Источник: читатели MSK1.RU

— В течение 10 минут у части пользователей могли не отображаться балансы в приложении из-за внутренней технической неполадки, — ответили в банке на запрос MSK1.RU. — Сейчас приложение работает штатно, доступ ко всем сервисам полностью восстановлен.

Ко всему прочему банк несет убытки из-за проигранных исков и других обстоятельств — чистая прибыль кредитной организации в 2024 году упала на треть (по сравнению с 2023 годом), до 873 миллионов евро (88,6 миллиарда рублей по нынешнему курсу. — Прим. ред.).

Что говорят в самом банке

В ответ на запрос MSK1.RU в пресс-службе банка рассказали о своем положении на рынке и возможных сценариях развития ситуации.

— Райффайзен Банк продолжает работать в России и обслуживать всех своих клиентов, — настаивают в финансовой организации. — Группа RBI по-прежнему рассматривает различные варианты участия в капитале Райффайзен Банка в России.

Среди вероятных сценариев — частичная продажа доли и спин-офф, при котором подразделение становится самостоятельным бизнесом. Райффайзен Банк

— Любой из этих вариантов требует тщательной проработки и многофакторного согласования с регулирующими органами разных стран. Окончательное решение не принято, это актуальный статус, — добавили в кредитной организации.

Что будет с банком

По мнению бывшего вице-президента Ассоциации банков России, а ныне MBA-профессора бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексея Войлукова, у банка есть причины не спешить с уходом из РФ.

— У нас действует запрет на сделки с активами иностранных банков, всё проходит только с одобрения государства, — сообщил Алексей Волуйков. — А еще цена сделки не может превышать 50% от стоимости. То есть компанию надо продать в два раза дешевле или того меньше. Эдакое сдерживание выхода компаний из РФ и некая компенсация для страны.

Всё выглядит так, будто банк не хочет уходить из РФ и продавать эту часть бизнеса. Алексей Войлуков MBA-профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС

Как добавил собеседник MSK1.RU, банк могут продать по частям.

— Всё зависит от материнской компании и влияния властей, — сообщил эксперт. — Сейчас не лучшее время для банковского сектора для продаж и покупок, а цена покупки явно будет очень высокой даже с учетом скидки. Не все будут готовы покупать российскую часть Райффайзена целиком. Возможно, будут продавать по частям.