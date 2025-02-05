В Ярославль с концертом приедут исполнительницы хита про «Сигма-боя». Смотрим, сколько стоят билеты

Концерт Бэтси в Ярославле Источник: Радио ENERGY / RuTube











В Ярославль с сольным концертом (6+) приедут исполнительницы мирового хита «Сигма-бой» (6+). Школьницы Света Чертищева (известная под псевдонимом Бэтси) и Маша Янковская выступят у нас в городе 9 февраля во Дворце молодежи.

Билеты на концерт Бэтси стоят от 580 рублей до 2 тысяч. По данным сервиса «Яндекс.Афиша» на 5 февраля, около половины зала не раскуплено.

Концерт Бэтси пройдет в Ярославле 9 февраля Источник: «Яндекс.Афиша»











В январе 2025 году песня «Сигма-бой» ворвалась в топ-10 танцевального чарта Billboard. Трек обогнал новинки американских певиц Кэти Пэрри и Кеши, оказавшись на седьмом месте.

История успеха Бэтси и песни «Сигма-бой» Источник: Городские медиа

Сигма-бой — это сленговый термин для парня или взрослого мужчины, который пресыщен женским вниманием. «Сигма-бой» — песня о нелегкой женской доле, насколько нелегкой она может быть у школьниц в 11–12 лет. На горизонте у них появляется персонаж, известный как сигма-бой — альфа-самец около 14 лет. Все девчонки хотят с ним как минимум танцевать, но тут в игру вступает юная манипуляторша. В ее планах — заставить будущего мужчинку рыдать и добиваться ее год (ни больше ни меньше).

Девочкам-подросткам 11 и 12 лет. Света живет в Петербурге, а Маша — в Москве. Судьбоносный для их карьеры трек вышел в октябре 2024 года. Постепенно песня начала набирать популярность. В декабре разрываться от композиции начали уже западные соцсети, и в зарубежном интернете «Сигма-бой» стал зумерским хитом.

Ритмичную композицию слушают не только школьники на переменах, но и врачи ярославской клинической больницы им. Н. В. Соловьёва. Доктора решили не отставать от трендов и записали клип под популярную песню.

В Ярославле врачи записали клип на песню «Сигма-бой» Источник: ГАУЗ ЯО Клиническая больница им. Н. В. Соловьёва / Vk.com

Взрывная популярность вызвала массу обсуждений вокруг трека «Сигма-бой». Возмутилась депутат Европарламента Нела Риль и православные активисты из «Сорок Сороков». Одни увидели пропаганду патриархата, а другие — сексуализацию подростков.