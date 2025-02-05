Глава СК Бастрыкин предложил резко повысить возраст для продажи алкоголя

Ограничения предлагают ввести в том числе на слабоалкогольную и пивоваренную продукцию Источник: Екатерина Тычинина / 74.RU











Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил запретить продажу алкоголя людям младше 21 года. С такой инициативой он выступил во время расширенного заседания коллегии по итогам работы в 2024 году.

— Для предупреждения алкоголизации молодежи необходимо ввести запрет на продажу спиртосодержащей продукции (в том числе слабоалкогольной и пивоваренной) лицам, не достигшим 21-летнего возраста, — заявил Бастрыкин.

По общему правилу продажа спиртного запрещена с 23:00 до 08:00 по местному времени, вне зависимости от того, будний день или праздничный. Запрет действует на все магазины, которые могут продавать алкоголь в розницу, вне зависимости от их форматов и размеров. При этом он не распространяется на кафе, бары, рестораны и любые другие заведения общепита — в них время продажи спиртного не ограничено. Регионы могут устанавливать собственные запреты на продажу алкоголя. В каждом субъекте действуют свои правила, которые регламентируются местными документами. Купить алкогольные напитки по текущим правилам могут все россияне старше 18 лет.

Еще Бастрыкин предложил снизить с 16 до 14 лет возрастной порог для привлечения к уголовной ответственности за сбыт наркотиков. Он считает, что эта мера предотвратит преступную деятельность, направленную на вовлечение подростков в незаконный оборот наркотиков. Сейчас, по мнению главы СК, у несовершеннолетних формируется представление иллюзии об их безнаказанности из-за возраста, который не позволяет привлечь их к уголовной ответственности.

На данный момент за незаконный оборот наркотиков привлечь к уголовной ответственности могут только с 16-летнего возраста. Под сбытом (распространением) наркотических средств, психотропных веществ следует понимать незаконную деятельность лица, направленную на их возмездную либо безвозмездную реализацию (продажа, дарение, обмен, уплата долга, дача взаймы, их находка и т. д.). За это следует наказание по части 1 статьи 228.1 УК РФ — от 4 до 8 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок до одного года.