В Ярославле эвакуировали крупный торговый центр. Видео

В Ярославле эвакуировали ТЦ «Шоколад» Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram











Вечером 5 февраля эвакуировали торговый центр «Шоколад» в Красноперекопском районе Ярославля. Об этом сообщили в соцсетях местные жители.

По словам ярославцев, которые в момент эвакуации находились в ТЦ, в здании сработала тревога, после чего всех посетителей вывели на улицу.

— Были в кино, по тревоге выбежали. Потом приехали пожарные, скорая, Росгвардия. Всем сказали расходиться, мы ушли, — написала Наташа Енина в группе «Жесть Ярославль».

Посетителей торгового центра эвакуировали Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram

В МЧС подтвердили 76.RU, что спасатели выезжали к торговому центру.

— Сотрудники МЧС России выехали на поддежуривание, — сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.