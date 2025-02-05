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Происшествия В Ярославле эвакуировали крупный торговый центр. Видео

В Ярославле эвакуировали крупный торговый центр. Видео

Первые подробности

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3 комментария
В Ярославле эвакуировали ТЦ&nbsp;«Шоколад» | Источник: «Жесть Ярославль» / TelegramВ Ярославле эвакуировали ТЦ&nbsp;«Шоколад» | Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram

В Ярославле эвакуировали ТЦ «Шоколад»

Источник:

Вечером 5 февраля эвакуировали торговый центр «Шоколад» в Красноперекопском районе Ярославля. Об этом сообщили в соцсетях местные жители.

По словам ярославцев, которые в момент эвакуации находились в ТЦ, в здании сработала тревога, после чего всех посетителей вывели на улицу.

— Были в кино, по тревоге выбежали. Потом приехали пожарные, скорая, Росгвардия. Всем сказали расходиться, мы ушли, — написала Наташа Енина в группе «Жесть Ярославль».

Посетителей торгового центра эвакуировали

Источник:

В МЧС подтвердили 76.RU, что спасатели выезжали к торговому центру.

— Сотрудники МЧС России выехали на поддежуривание, — сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.

Редакция 76.RU сделала запрос в полицию о причине эвакуации торгового центра «Шоколад» на Московском проспекте. Опубликуем информацию, как только нам ответят.

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Эвакуация Эвакуация ТЦ ТЦ Торговый центр
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Комментарии
3
Гость
1 час
Фронт всюду, фронт а каждом из нас Фронтовая страна фронтовой город фронтовая жизнь - романтика
Гость
1 час
Ликвидация розничной торговли идёт строго по плану без времени на раскачку
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