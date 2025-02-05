В Ярославле эвакуировали крупный торговый центр. Видео

Вечером 5 февраля эвакуировали торговый центр «Шоколад» в Красноперекопском районе Ярославля. Об этом сообщили в соцсетях местные жители.
По словам ярославцев, которые в момент эвакуации находились в ТЦ, в здании сработала тревога, после чего всех посетителей вывели на улицу.
— Были в кино, по тревоге выбежали. Потом приехали пожарные, скорая, Росгвардия. Всем сказали расходиться, мы ушли, — написала Наташа Енина в группе «Жесть Ярославль».
В МЧС подтвердили 76.RU, что спасатели выезжали к торговому центру.
— Сотрудники МЧС России выехали на поддежуривание, — сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.
Редакция 76.RU сделала запрос в полицию о причине эвакуации торгового центра «Шоколад» на Московском проспекте. Опубликуем информацию, как только нам ответят.