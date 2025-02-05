Землю под трамвайными путями в Ярославле передадут в аренду частной компании

Землю под трамвайными рельсами в Ярославле передадут из городской в областную собственность Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле 24 участка земли под трамвайными рельсами отдадут в областную собственность. Это решение 5 февраля поддержала комиссия муниципалитета по вопросам управления и распоряжения муниципальной собственностью. Региональные власти в свою очередь намерены передать эти территории в аренду компании «Мовиста Ярославль», которая занимается модернизацией трамвайной инфраструктуры в городе.

— Участки нужны для передачи в аренду концессионеру, чтобы он мог зарегистрировать объекты недвижимости — трамвайные рельсы. Они строятся как капитальный объект, — пояснила первый заместитель министра имущественных отношений Ярославской области Елена Ермолова.

Власти Ярославля отметили, что часть участков под трамвайными путями уже были переданы области. Также в региональную собственность перешли трамвайные путепроводы у моторного завода и у остановки «Лакокраска».

Напомним, в Ярославле запланирована масштабная модернизация трамвайного хозяйства. В городе должны заменить все трамвайные пути, обновить восемь тяговых подстанций, пустить 47 новых трамваев, реконструировать два путепровода (у Лакокраски и Моторного завода) и трамвайное депо.

Подрядчиком является компания «Мовиста Регионы Ярославль», с которой правительство региона заключило соответствующее концессионное соглашение.

Работы в 2023 году начались с Дзержинского района. Ремонт стартовал на трамвайной ветке на улице Блюхера. Ходивший здесь трамвай № 6 был временно отменен. С 7 июня 2024 года в Брагине перекрыли отрезок от улицы Волгоградской до больницы № 9. С 1 июля на ремонт закрыли для движения трамвайные пути на отрезке от улицы Волгоградской до ТЦ «Омега». На время ремонтов трамвайные маршруты № 5 и 7 сократили.

Ремонт в Дзержинском районе подрядчик планировал закончить до конца 2024 года и возобновить здесь движение трамваев, сделав разворотное кольцо у ТЦ «Рио». После этого работы должны начаться на следующем участке путей — от Брагина до центра и Пятерки.