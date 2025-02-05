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Образование тест Редкий гений дойдет до пятого вопроса без ошибок — а вы справитесь с нашим тестом?

Редкий гений дойдет до пятого вопроса без ошибок — а вы справитесь с нашим тестом?

Даже для всезнаек это будет нешуточным испытанием

169
1 комментарий
Готовы ответить на все вопросы и получить кубок знатока? | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUГотовы ответить на все вопросы и получить кубок знатока? | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Готовы ответить на все вопросы и получить кубок знатока?

Источник:

Быть ходячей энциклопедией — задача не из легких. Но кто сказал, что это невозможно? Наш тест поможет узнать, насколько широк ваш кругозор. Готовы блеснуть эрудицией или узнать что-то новенькое? Тогда вперед — ответьте на 10 вопросов из разных областей.

ТЕСТПройден 43 раза
1 / 10

Какой океан омывает больше всего стран?

  • Атлантический

  • Индийский

  • Тихий

  • Северный Ледовитый

2 / 10

Какой континент самый засушливый?

  • Азия

  • Африка

  • Южная Америка

  • Антарктида

3 / 10

Какое живое существо сможет выжить в космосе без скафандра?

  • Медведь

  • Тихоходка

  • Комар

  • Черепаха

4 / 10

У какого из этих животных нет естественного ареала обитания в Африке?

  • Лев

  • Носорог

  • Пингвин

  • Тигр

5 / 10

Что измеряют в джоулях?

  • Скорость

  • Силу

  • Энергию

  • Сопротивление

6 / 10

Какой месяц назвали в честь императора?

  • Октябрь

  • Январь

  • Июнь

  • Июль

7 / 10

Какая страна считается родоначальницей зимних Олимпийских игр?

  • Греция

  • Италия

  • Швейцария

  • Франция

8 / 10

Что быстрее всего упадет в вакууме?

  • Кирпич

  • Мяч

  • Перо

  • Одинаково

  • В вакууме ничего не падает

9 / 10

Где изобрели первый танк?

  • В Германии

  • В Великобритании

  • В России

  • В США

10 / 10

У какой фигуры с одинаковым периметром будет наибольшая площадь?

  • Треугольник

  • Квадрат

  • Круг

  • Прямоугольник

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Комментарии
1
Гость
11 минут
6/10 🤣 спасибо 76ру, интересно 👍
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