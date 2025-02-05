«Лежал у плиты». История рыжего кота, который семь лет жил на могиле хозяина, — видео

В Дагестане лечат рыжего кота, который провел почти семь лет на могиле пожилого хозяина. Хатико, как его прозвали местные жители, подкармливали и пытались приютить, но каждый раз он преданно возвращался на свое место. Многолетнее пребывание под открытым небом не осталось без последствий: сейчас кот тяжело болен. В ближайшее время Хатико передадут ветеринарам из Санкт-Петербурга. В городе уже нашлась для него передержка, но процесс транспортировки останавливает отсутствие денег. Об этом в беседе с «Фонтанкой» 4 февраля рассказала волонтер из Махачкалы Хадижат.

История рыжего кота, жившего на кладбище с 2018 года

О рыжем коте, который живет на могиле, Хадижат узнала еще в ноябре 2018 года от брата. На тот момент девушка больше года занималась помощью бездомным животным: подкармливала и пыталась найти им новый дом. Услышав историю рыжего Хатико, она тем же вечером бросилась на его поиски.

— Уже темнело, шел дождь, было холодно, но я потеряла страх, когда узнала об этой истории, — говорит девушка. — Мне сказали, на какой именно могиле он находится, и я побежала одна. Мы живем минутах в пяти от кладбища, и я бы никогда в жизни не пошла туда поздним вечером, но в тот день я не смогла поступить иначе.

Как выяснилось, животное поселилось на кладбище после похорон своего пожилого хозяина еще в июне 2018 года. Есть ли у мужчины родственники, которые пытались забрать кота домой, неизвестно, но подкармливать животное приходили многие. Спустя несколько месяцев о нем узнала и Хадижат.

— Он лежал у плиты, свернувшись в клубок, весь мокрый и грязный. Подняла его и побежала домой, он не сопротивлялся, — говорит девушка. С того дня она каждый вечер забирала кота домой. Ночь он проводил в тепле, но утром животное не находило себе места, царапая то двери, то окна. Спустя некоторое время Хатико стал сам приходить с кладбища ночевать к Хадижат.

Состояние животного

Лечение кота полностью легло на плечи девушки. Среди прочего — удаление гнилых зубов и уха из-за образовавшегося некроза. 3 февраля кот вернулся к Хадижат с сильной одышкой и хрипом, появилась рвота.

— Я попросила волонтеров из Петербурга опубликовать пост с призывом о помощи. Так я уже выходила много брошенных кошек с тяжелой судьбой. Недавно, например, отправила новым хозяевам в Москву бездомного бенгальского кота, породистого, которого здесь вылечили и выходили, — говорит девушка.

Источник: предоставлено «Фонтанке»

Сейчас Хатико помещен в кислородную камеру. У него выявили инфекционный вирусный перитонит (ФИТ), пневмонию и почечную недостаточность. Лечение может занять около трех месяцев. После животному потребуется специальное питание. Лечение кота проводится на средства, которые собирают волонтеры. Кроме того, деньги потребуются на транспортировку и дальнейшую терапию.

Почему рыжий кот переедет из Махачкалы в Петербург

Как рассказала в беседе с «Фонтанкой» зооволонтер из Петербурга Юлия Бахвалова, в городе уже нашлись желающие взять Хатико на домашнюю передержку. Когда состояние кота стабилизируется и будет собрана необходимая сумма, его транспортируют в Петербург.

— Кот будет проходить лечение в стационаре. После его заберут на передержку, это произойдет месяца через три. Именно такой срок потребуется для лечения вирусного перитонита, препарат необходимо будет вводить ежедневно 84 дня. На три месяца лечения потребуется 24 флакона стоимостью 4 тысячи каждый. Если прервать лечение хотя бы на день, котик умрет, — рассказала Юлия.