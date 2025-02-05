«Люкс» из села Улыбино и криптомагнат: кто шьет и продает пуховики на ярмарках-однодневках — они колесят по всей стране

На сайте для трудоустройства в компанию указан контакт криптомагната Буата Агеева, но сам он говорит, что это ошибка Источник: vk.com/ageevlive, Настасья Медведева / NGS.RU











Передвижные ярмарки-распродажи то и дело появляются в разных городах России. Покупателей в основном пенсионного возраста заманивают в них не просто импортными, а даже якобы люксовыми брендами с заоблачными ценами, которые «только сегодня, только здесь и только сейчас» можно купить с небывалой скидкой в 50–70%. Как отзываются о приобретенных на таких ярмарках товарах покупатели и можно ли вернуть вещи, что о работодателе думают бывшие сотрудники, кто владеет «магазинами на колесах» и при чем тут криптомагнат — разбирались наши коллеги из NGS.RU.

Кто это шьет

Ярмарки-распродажи, где торгуют зимней верхней одеждой, возникают стихийно в разных уголках любого крупного города. Они привлекают прохожих громкой музыкой, вывесками и зазывалами с рупорами, которые раздают листовки о старте продаж «импорта» и «колоссальном обвале цен». Как правило, помещения арендуют на пару дней в проходных, многолюдных местах.

Изделия явно не тянут на люкс, хотя стоят немалых денег Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











На ярмарке-распродаже в Ленинском районе Новосибирска побывала и корреспондент NGS.RU. Внутри продавцы уже не скрывали, что продают не заграничные бренды, а изделия, якобы пошитые у нас, но «по западным технологиям и лекалам».

При этом каждое изделие оказалось оснащено этикетками, намекающими на импорт: например, Bergen (дизайн Финляндия). Также на каждой модели висит QR-код. В приложении «Честный знак» по ним удалось узнать, что производитель всех этих вещей один: ИП Кочетков Константин Сергеевич.

По данным «Контур.Фокуса», ИП Кочетков Константин Сергеевич зарегистрирован в феврале 2022 года в селе Улыбино Искитимского района Новосибирской области. Основной род деятельности — розничная торговля одеждой в спецмагазинах. Также предприниматель занимается производством верхней одежды, одежды из кожи, спецодежды и даже нательного белья. Есть в базе данных информация и о том, что в двух регионах России действует девять онлайн-касс, принадлежащих этому ИП. Согласно информации «Контур.Фокуса», выручка предпринимателя за последние 12 месяцев составила 79 миллионов рублей, а средний чек за это же время — 23 тысячи рублей. При этом за последние 60 дней выручка оказалась на 53% ниже, чем в предыдущем периоде, а количество чеков сократилось на 46%.

У всех изделий на ярмарке-распродаже оказался один производитель Источник: честныйзнак.рф Но в декларациях указаны импортные бренды Источник: честныйзнак.рф

В соцсетях удалось найти человека, имя и фамилия которого полностью совпадают с данными предпринимателя Константина Кочеткова. Кроме того, он проживает в Новосибирской области и состоит в группе школы села Улыбино, где зарегистрировано юридическое лицо.

Связаться с предполагаемым предпринимателем не удалось: телефон оказался отключен. Сообщение в мессенджере он прочитал и проигнорировал.

Стоимость курток на ярмарках-распродажах заоблачная Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Продавцы временной ярмарки-распродажи рассказали корреспонденту NGS.RU, что на постоянной основе их магазины работают в Новосибирске и в Благовещенске. Дальневосточный магазин найти не удалось, а новосибирский магазин Goostaw Bergen, по данным 2ГИС, действительно работает на постоянной основе. В справочнике указан также номер телефона для связи, но он оказался отключен.

Номер принадлежит некому Анатолию Ж. из Калининграда, который имеет заметное внешнее сходство с Константином Кочетковым. Калининградец сообщение корреспондента NGS.RU также проигнорировал.

В карточке компании в 2ГИС также указан адрес сайта «Хорошая погода» — сети дисконт-центров импортной одежды, которая занимается прямыми поставками. Если верить презентации компании, она существует на рынке больше 8 лет.

На сайте указано много преимуществ компании Источник: ok-pogoda.ru











На сайте много фото одежды без указания цен, даже на главном фото мужчина в одной из продаваемых моделей курток. Он, в свою очередь, очень похож на предполагаемого предпринимателя Константина Кочеткова и на владельца контактного номера магазина, Анатолия Ж.

«Низкую стоимость» изделий компания на сайте объясняет «логистикой на себе», отсутствием большого штата работников и долгосрочной аренды, большими объемами закупа и отсутствием рекламы. Правда, в последнем явно слукавили: рекламы этих ярмарок на разных интернет-ресурсах хватает.

На сайте можно найти множество фото счастливых покупателей — в основном почему-то пенсионного возраста Источник: ok-pogoda.ru











На страницах сайта также много фотографий консультантов с довольными покупателями. А вот информации о юрлице нет никакой.

«Срубили денег и закрылись»

У магазина зимней одежды Goostaw Bergen на Морском проспекте в Новосибирске рейтинг — 3,8 балла, его оценили 12 покупателей. Часть отзывов — исключительно положительные и словно написанные под копирку: покупатели хвалят «европейский сервис» продавцов, одежду волшебного качества и хорошие цены.

— Шел мимо, увидел случайно. Как раз зима скоро, думаю: зайду гляну. Зашел и был очень удивлен сервисом молодых людей, влюбился в парку, сразу забрал. Качество на уровне, сервис на уровне, — писал в ноябре 2024 года пользователь Петр Бурманский.

— Летела в Новосибирск только ради аляски. Очень счастлива, что оказалась обладателем данной модели. А главное, хочу отметить итальянский сервис, — высказалась Элен Восканян, не уточняя, что она имеет в виду под «итальянским сервисом».

Некоторые покупатели пожаловались, что купленные на ярмарке вещи быстро испортились Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Но не все пользователи прониклись к магазину такими трепетом и любовью.

— Срубили денег к Новому году и закрылись, а пуховик начал расползаться через месяц покупки, — возмутилась уже в январе 2025 года Анна Чека.

— Не советую магазин-однодневку. Вещи низкого качества за бешеные деньги. Себестоимость — три тысячи, — написал еще один местный житель с ником «Пользователь Заблокирован».

«Это рабство и секта»

Судя по размещенным объявлениям на сайтах по поиску работы, в разных городах России регулярно ищут сотрудников в компанию «Хорошая погода». В основном ей требуются менеджеры по продажам и менеджеры по работе с клиентами, а также продавцы на выездные ярмарки. Отзывы о работодателе, как и в 2ГИС, в большинстве положительные. Так, на сайте jobtrue.ru, к примеру, 20 отзывов, 99% из которых — хвалебные и очень похожие один на другой.

— Крутые тимбилдинги, корпоративы! Розыгрыш авто каждые полгода, большое количество разнообразных бонусов, — написал один из анонимов.

Из минусов он указывает, что хотел бы больше встреч с коллективом и расширения территории охвата. Звучит как прекрасная, но, увы, вымышленная история.

В другом отзыве, уже больше похожем на реальный, бывший сотрудник отметил: плюс для него был один — возможность ездить по всей стране. А в остальном сплошные минусы.

— Вся работа в том, чтобы ездить с оголтелыми ребятами по городам/ПГТ и зазывать к себе народ (в основном стариков), жить в съемной квартире с большим количеством незнакомцев и работать каждый день, — написал еще один бывший работник компании.

Артур признался, что пожалел о том, что работал в компании «Хорошая погода» Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











В соцсетях люди интересуются компанией, так как почти не могут найти информации о ней, не доверяют преимущественно положительным отзывам, но прельщаются высоким доходом: вакансии «Хорошей погоды» обещают от 120 тысяч рублей в месяц.

Артур Аманов (имя и фамилия изменены) работал в компании 1,5 месяца в конце 2023 года.

— Это рабство и секта! Будете работать менеджером по продажам одежды из дешевки, по совместительству расклейщиком объявлений по подъездам и почтальоном — для подъездных ящиков. Ярмарка мобильная, а значит, вы еще и грузчик: баулы с одеждой и вешала на вас, — описал свой опыт Артур в разговоре с NGS.RU. — Отдыха нет совсем, даже в свой выходной вы будете заняты работой, касающейся ярмарки. Тут нет личного пространства. Оформлять вас тоже не будут, так как они нарушают множество законов по условиям и охране труда. Отзывы в интернете — ложь.

По словам бывшего сотрудника, на ярмарках он работал практически без выходных Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Артур добавил, что обещанных денег он не заработал, хоть и очень старался. Многие, по его словам, вынуждены работать без выходных, но всё равно зарабатывают меньше ожидаемого. При этом сотрудники компании внушают новому работнику, что он устроился в лучшее место в мире.

— Они там всегда на оптимизме и с самого начала его стараются загнать тебе в голову. Что будешь зарабатывать не меньше 120 тысяч, и пофиг, что будешь продавать ширпотреб бабушкам и дедушкам, обманывать их, — сказал Артур.

Система подхода, признал он, напоминает типичный сетевой маркетинг, а модель заработка — финансовую пирамиду. «Учитель», или главный, собирает группу из пяти человек и берет их в разъезды по ярмаркам, где вместе они продают товар. После нескольких поездок самому коммуникабельному сотруднику «учитель» предлагает организовать свою группу.

— Деньги капают тебе и дальше идут вверх, к «основателям», — объяснил молодой человек.

«Можете не писать мне?»

По поиску работы в компании «Хорошая погода» удалось найти несколько одностраничных сайтов, которые предназначены специально для соискателей с массой положительных характеристик сети. Также на страничках много видео и фотографией коллектива на природе, в клубах и в залах для конференций.

Соискателям обещают работу в стабильной и современной компании Источник: goodweather.tilda.ws











Снимки создают атмосферу успешности, избранности работников «Хорошей погоды» и больших денег. Все «боли» и беспокойства потенциальных кандидатов на трудоустройство лаконично оформлены в кратких вопросах и в емких и четких ответах на них.

Будущим сотрудникам представители компании обещают стабильную зарплату от 10 тысяч рублей в неделю по системе «оклад + еженедельные бонусы», ежемесячные премии от 40 до 120 тысяч рублей, возможность профессионального и карьерного роста, учебные и развлекательные корпоративные мероприятия за счет компании. А внизу странички — форма подачи заявки для соискателя.

На одностраничном сайте для соискателей указаны контакты криптомагната из Казани Источник: goodweather.tilda.ws











В качестве контактного лица под предложением для Новосибирска указан некий Булат Агеев, его почта и номер телефона. К этому номеру привязан аккаунт во «ВКонтакте», который принадлежит Булату Агееву из Казани, бизнесмену и «криптомагнату» — он известен тем, что заработал в 18 лет 500 тысяч долларов на трейдинге криптовалют по инсайдам.

Булат родился в 2002 году, живет в Казани. Засветился в проекте «Люди PRO» (YouTube-канал демонстрирует жизнь и работу людей, являющихся профессионалами в своей сфере), четыре года назад регулярно публиковал на своей странице обучающие уроки по таргетингу. Сегодня же полностью посвящает себя криптовалюте и даже проводит обучающие тренинги на эту тему. Ролики Булата Агеева публикуют в том числе на тематическом ютуб-канале CRYPTOBARON, также он — основатель Telegram-проекта «Свои Люди в Крипте». Правда, в Сети о криптомагнате часто отзываются нелестно, обвиняя его в инфоцыганстве.

Булат Агеев заявил, что не понимает, как его контакты появились на сайте компании Источник: vk.com/ageevlive











Звонок корреспондента NGS.RU Булат Агеев сбросил. Редакция направила запрос на указанную почту, а также в мессенджере. На вопрос, как его контакт оказался на сайте компании «Хорошая погода», молодой человек заявил, что не имеет к нему отношения, и свернул диалог.

— Нет, я не прокомментирую. Понятия не имею, причем тут я и мой номер. Можете, пожалуйста, не писать мне, — написал криптомагнат.

Также корреспондент NGS.RU позвонила по указанному номеру в качестве соискателя.

— Нет, это не я, не я этим занимаюсь, вы ошиблись номером, — ответил Булат Агеев.

По данным «Контур.Фокуса», Булат Агеев зарегистрирован как индивидуальный предприниматель в мае 2020 года. Руководящие должности в других организациях он не занимает.

Выяснить, какую роль играет криптомагнат в сложной системе «Хорошей погоды»: организатора или элемента пирамиды, отвечающего за новых «бойцов» в Новосибирске, — не удалось.

Сама компания «Хорошая погода» связана с холдингом The Awakening Group — он публикует аналогичные вакансии в разных регионах страны, ссылки с которых ведут на сайт «Хорошей погоды». На сайте Cataloxy указано, что юридически компания находится в Казани. В Новосибирске, по данным 2ГИС, расположен склад-офис The Awakening Group: у него 25 положительных типовых отзывов о «люксовых» куртках и «европейском» сервисе.

Соблюдайте минимальные правила

Юрист рекомендует изучать этикетки на изделиях Источник: Настасья Медведева / NGS.RU Серые схемы оплаты нежелательны — не оплачивайте покупки переводом Источник: Настасья Медведева / NGS.RU

По словам новосибирского юриста Алексея Аржанникова, права и законные интересы покупателей в ситуациях с передвижными ярмарками-распродажами защищает закон «О защите прав потребителей». Если покупатель выявляет в товаре недостатки, он может выбрать, что требовать от продавца: бесплатно устранить недостаток, заменить товар с недостатком на такой же или аналогичный без дефекта, уменьшения цены или возврата уплаченной за товар суммы.

— Первые два требования можно предъявить не только продавцу, но и изготовителю или импортеру (если изготовитель за рубежом). Покупателям важно перед покупкой или во время нее получить точную информацию об изготовителе и импортере вещи, — объяснил юрист. — Такую информацию нужно требовать от продавца, и продавец обязан ее предоставить. Она, как правило, предоставляется в виде этикеток, маркировок, сертификатов и т. п.

Также покупателю важно получить информацию о продавце. Ее можно, например, найти в чеке или на информационных вывесках магазина. С такими данными покупатель сможет защитить свои права.

— Не важно, что физически продавцы таких ярмарок кочуют из города в город. По информации из чека или маркировок можно узнать адрес продавца или изготовителя (импортера) и направить им досудебную претензию. Если ее не удовлетворят за 10 дней, можно обращаться в суд. При этом закон позволяет подать иск по месту жительства покупателя, а не по месту нахождения продавца, изготовителя или импортера, — заметил Алексей Аржанников.

Он также напомнил, что потребитель освобождается от уплаты госпошлины за обращение в суд, поэтому единственная сложность, с которой он может столкнуться, — доказать суду, что у купленного товара действительно есть недостаток. Для этого назначают экспертизы.