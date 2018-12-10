Президент России Владимир Путин уже бывал в Ярославле на форуме «ПроеКТОрия»

У президента России Владимира Путина на ближайший четверг, 13 декабря, запланирована рабочая поездка в Ярославль. Об этом корреспонденту 76.ru сообщил источник в органах исполнительной власти.



— Точной программы визита главы государства нет, но то, что он приедет в Ярославль — вопрос почти решённый, — сказал он.



Известно, что Владимира Путина ждут на форуме «ПроеКТОрия», который начнёт свою работу завтра. Там президент должен провести большой открытый урок. Также есть информация, что он может заехать в театр имени Волкова, где заявит, что 2019 год в России будет объявлен годом культуры.



В прошлом году президент России Владимир Путин уже принимал участие в форуме «ПроеКТОрия», проходившем в Ярославле в «Арене-2000».

