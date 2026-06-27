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Политика Эксклюзив «Всего три дня назад с ним общались»: близкий друг экс-министра обороны Иванова — о последней встрече

«Всего три дня назад с ним общались»: близкий друг экс-министра обороны Иванова — о последней встрече

Государственного деятеля на стало в возрасте 73 лет

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Близкий друг экс-министра обороны Иванова рассказал о его последних днях | Источник: Авилов Александр / Агентство «Москва»Близкий друг экс-министра обороны Иванова рассказал о его последних днях | Источник: Авилов Александр / Агентство «Москва»

Близкий друг экс-министра обороны Иванова рассказал о его последних днях

Источник:

Авилов Александр / Агентство «Москва»

Близкий друг экс-министра обороны и экс-спецпредставителя президента Сергея Иванова раскрыл, какими были последние дни политика. По словам спортивного менеджера и президента Единой Лиги ВТБ Сергея Кущенко, жизнь Иванова оборвалась накануне утром.

«Я до сих пор плохо осознаю, что произошло. Буквально там шесть часов назад еще ничего этого не знали, — рассказал коллегам из MSK1.RU Кущенко. — Всего три дня назад у нас был совет Лиги: приехали команды со всей России, мы вместе с ними общались».

По словам Кущенко, Сергей Иванов о проблемах со здоровьем не рассказывал — был сильным человеком, не склонным к жалобам.

«Он был высокий государственный деятель, любил безумно Россию: нашу природу, спорт, экологию. За все проекты он лично переживал. При этом у него был стратегический ум, всегда принимал взвешенные решения. Чуйка как будто бы на два шага вперед, — поделился с MSK1.RU президент Единой Лиги ВТБ. — Нас с ним сблизила музыка: у Сергея Борисовича был безупречный вкус. Pink Floyd, Queen — это всё нас очень объединяло. Ролик по окончании баскетбольного сезона мы делали на один из его любимых треков».

Генеральный директор Единой Лиги ВТБ Илона Корстин, почетный президент Сергей Иванов и президент Сергей Кущенко (слева направо) на матче звезд Единой лиги ВТБ на стадионе «Динамо» | Источник: Белицкий Дмитрий / Агентство «Москва»Генеральный директор Единой Лиги ВТБ Илона Корстин, почетный президент Сергей Иванов и президент Сергей Кущенко (слева направо) на матче звезд Единой лиги ВТБ на стадионе «Динамо» | Источник: Белицкий Дмитрий / Агентство «Москва»

Генеральный директор Единой Лиги ВТБ Илона Корстин, почетный президент Сергей Иванов и президент Сергей Кущенко (слева направо) на матче звезд Единой лиги ВТБ на стадионе «Динамо»

Источник:

Белицкий Дмитрий / Агентство «Москва»

По словам президента Лиги ВТБ, Иванов был большим любителем российского баскетбола и сделал многое для его развития в стране.

«Это его детище, российскому баскетболу впервые за много лет повезло. Он был большой любитель игры наших спортсменов: при нем произошли большие баскетбольные победы, прежде всего у ЦСКА — были призерами чемпионатов Европы, Олимпийских игр», — вспоминает в разговоре с MSK1.RU Кущенко.

Невосполнимая потеря для баскетбола, для проектов, которые он вел. В память о нем мы будем держать тот уровень, на котором он это всё сделал.

Сергей Кущенко

спортивный менеджер, президент Единой Лиги ВТБ

По словам Кущенко, дата и место прощания, а также похорон пока неизвестны. Организацией занимается семья Сергея Иванова.

Узнайте, чем известен экс-министр обороны и как его вспоминают политики, с которыми он работал.

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Елена ХалматоваЕлена Халматова
Елена Халматова
корреспондент MSK1.RU
Сергей Иванов Министр обороны Смерть
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