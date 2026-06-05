«Огромная гордость»: в ярославском «Локомотиве» рассказали, где находится Кубок Гагарина

Кубок Гагарина в Санкт-Петербурге Источник: Дмитрий Толстошеев / Городские медиа

Кубок Гагарина — главный трофей КХЛ, обладателем которого стал ярославский «Локомотив», красуется на ПМЭФ. Он представлен на стенде «Фонбет» вместе с джерси железнодорожников и команды «Ак Барс».

С 3 по 6 июня в Санкт-Петербурге проходит международный экономический форум, где власти обсуждают новые варианты сотрудничества и договариваются о проектах. Регионы и крупные компании на мероприятии представляют себя, организуя стенды.

«Кубок на ПМЭФ, игроки туда не ездили», — подтвердили информацию 76.RU в пресс-службе «Локомотива».

Губернатор Ярославской области на форуме напомнил об успехе хоккеистов в этом году. Кубок Гагарина «Локомотив» выигрывает уже второй год подряд.

«Мы три года подряд в финале, два года подряд — чемпионы КХЛ, обладатели Кубка Гагарина. Для нас это огромная гордость! Мы выиграли Кубок Харламова, наша молодежка, мы чемпионы по следж-хоккею. Это все наши серьезные победы», — с гордостью рассказал в интервью 76.RU Михаил Евраев.

Стенд с Кубком Гагарина на ПМЭФ Источник: Дмитрий Толстошеев / Городские медиа

О том, как «Локомотив» шел к победе, можно прочитать в нашем специальном сюжете.