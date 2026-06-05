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Политика ПМЭФ-2026 «Огромная гордость»: в ярославском «Локомотиве» рассказали, где находится Кубок Гагарина

«Огромная гордость»: в ярославском «Локомотиве» рассказали, где находится Кубок Гагарина

Пока трофей путешествует без хоккеистов

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Кубок Гагарина в Санкт-Петербурге | Источник: Дмитрий Толстошеев / Городские медиаКубок Гагарина в Санкт-Петербурге | Источник: Дмитрий Толстошеев / Городские медиа

Кубок Гагарина в Санкт-Петербурге

Источник:

Дмитрий Толстошеев / Городские медиа

Кубок Гагарина — главный трофей КХЛ, обладателем которого стал ярославский «Локомотив», красуется на ПМЭФ. Он представлен на стенде «Фонбет» вместе с джерси железнодорожников и команды «Ак Барс».

С 3 по 6 июня в Санкт-Петербурге проходит международный экономический форум, где власти обсуждают новые варианты сотрудничества и договариваются о проектах. Регионы и крупные компании на мероприятии представляют себя, организуя стенды.

«Кубок на ПМЭФ, игроки туда не ездили», — подтвердили информацию 76.RU в пресс-службе «Локомотива».

Посетители форму могут взглянуть на кубок поближе | Источник: Дмитрий Толстошеев / Городские медиаПосетители форму могут взглянуть на кубок поближе | Источник: Дмитрий Толстошеев / Городские медиа
Пока трофей путешествует без хоккеистов | Источник: Дмитрий Толстошеев / Городские медиаПока трофей путешествует без хоккеистов | Источник: Дмитрий Толстошеев / Городские медиа
Ярославская область показалась на форуме даже без стенда! | Источник: Дмитрий Толстошеев / Городские медиаЯрославская область показалась на форуме даже без стенда! | Источник: Дмитрий Толстошеев / Городские медиа

Губернатор Ярославской области на форуме напомнил об успехе хоккеистов в этом году. Кубок Гагарина «Локомотив» выигрывает уже второй год подряд.

«Мы три года подряд в финале, два года подряд — чемпионы КХЛ, обладатели Кубка Гагарина. Для нас это огромная гордость! Мы выиграли Кубок Харламова, наша молодежка, мы чемпионы по следж-хоккею. Это все наши серьезные победы», — с гордостью рассказал в интервью 76.RU Михаил Евраев.

Стенд с Кубком Гагарина на ПМЭФ | Источник: Дмитрий Толстошеев / Городские медиаСтенд с Кубком Гагарина на ПМЭФ | Источник: Дмитрий Толстошеев / Городские медиа

Стенд с Кубком Гагарина на ПМЭФ

Источник:

Дмитрий Толстошеев / Городские медиа

О том, как «Локомотив» шел к победе, можно прочитать в нашем специальном сюжете.

Ранее глава региона объяснил, почему на ПМЭФ нет стенда Ярославской области.

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Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Кубок Гагарина КХЛ ПМЭФ ХК Локомотив Губернатор
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Комментарии
1
Гость
20 минут
Это Джерси Салавата Юлаева, а не Ак Барса
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