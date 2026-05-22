Перемирие уже на пороге, но доллару пророчат обрушение: главное о войне на Ближнем Востоке

В Госдуме говорят о снижении стоимости доллара до 65 рублей и ниже

Военное напряжение между Ираном и США не ослабевает. Вашингтон в очередной раз заявляет о близости сделки, но не соглашается идти на уступки Тегерану в вопросе ядерного оружия. На фоне того, как стороны не могут достичь согласия, в России пророчат доллару обрушение. Всё о конфликте на Ближнем Востоке за прошедшие сутки читайте в нашем материале.

Иран отказался отдавать свой обогащенный уран для ядерного оружия

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи запретил вывозить высокообогащенный уран с территории Ирана.

«Директива верховного лидера и консенсус внутри истеблишмента заключаются в том, что запасы обогащенного урана не должны покидать страну», — пишет Reuters со ссылкой на источники.

В публикации уточняется, что вывоз радиоактивного вещества может в будущем увеличить уязвимость Ирана перед атаками со стороны США и Израиля.

До этого обсуждалась версия, что Тегеран отдаст обогащенный уран России. Однако вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что передача урана РФ не входит в планы Штатов. О том, что Вашингтон не принимает предложение Москвы вывезти радиоактивное вещество для хранения его на территории России, подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На фоне этих обсуждений президент США Дональд Трамп заявил, что хочет уничтожить иранский обогащенный уран после его вывоза.

«Чтобы получить этот высокообогащенный уран — мы его получим. Он нам не нужен. Мы его не хотим. Мы, скорее всего, уничтожим его после того, как получим, но мы не позволим им его иметь», — сказал он на встрече с журналистами.

США предупреждают о скором завершении войны

В ближайшие дни может проясниться ситуация вокруг возможного соглашения между Тегераном и Вашингтоном. Об этом рассказал госсекретарь США Марко Рубио.

«Есть некоторые позитивные сигналы, но при этом мы понимаем ситуацию и не хотим быть чрезмерно оптимистичными. Посмотрим, что произойдет в ближайшие несколько дней», — цитирует его Sky News.

Сам лидер США также выразил мнение, что война на Ближнем Востоке очень скоро завершится.

«Для меня это одно из моих любимых чисел в статистических данных: сегодня в Соединенных Штатах работает больше людей, чем когда-либо в истории. И это во время конфликта с Ираном, который скоро завершится, очень скоро. А когда он закончится, цены на бензин у упадут до уровня ниже прежнего», — приводит слова Трампа ТАСС.

До этого он заявил, что не будет ослаблять санкционное давление на Иран до подписания соглашения, и добавил, что переговоры находятся на «заключительной стадии».

Иран показал зону контроля в Ормузском проливе и заявил о создании системы тарифов

Иран определил свою зону контроля в Ормузском проливе. Карту опубликовало управление по делам пролива Персидского залива (PGSA) в соцсети X.

Согласно данным PGSA, влияние Ирана распространяется на участок пролива от линии между Кух-Мобарак в Иране и южной частью Фуджейры в ОАЭ до линии между островом Кешм и эмиратом Умм-эль-Кайвайн. В публикации отмечается, что любые суда, которые собираются пройти через этот участок, должны получить от управления разрешение и согласовать с ним свои действия.

Кроме того, Иран намерен создать постоянную систему пошлин для прохода через пролив. Этот вопрос страна обсуждает с властями Омана, пишет Bloomberg.

«Иран и Оман должны мобилизовать все свои ресурсы как для обеспечения безопасности, так и для наиболее эффективного управления судоходством», — рассказал агентству посол Ирана во Франции Мохаммад Амин-Нежад.

На фоне слухов Вашингтон выступил против взимания Ираном платы с судов за проход через Ормузский пролив.

«Мы хотим, чтобы он был открыт, мы не хотим, чтобы была плата за проход. Это международный водный путь», — заявил Трамп в трансляции телеканала CNBC.

В России прогнозируют обрушение доллара

При продолжении конфликта на Ближнем Востоке и роста цен на нефть к концу лета доллар может опуститься до 65 рублей или еще ниже.

«На мой взгляд, планка в 65 рублей — это то, о чем мы можем говорить с определенной долей уверенности, с учетом того, что сохранится текущая динамика, конечно. Но и вариантов, при которых цена доллара понизится еще сильнее, исключать нельзя», — объяснил глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков «Парламентской газете».

По его словам, если Трамп решит продолжить наземную операцию в Иране, то цены на нефть «улетят в космос». При таком раскладе доллар упадет до 65 рублей или даже ниже.

На момент публикации курс доллара составляет 70,79 рубля. Еще 20 марта он стоил 84,84 рубля.