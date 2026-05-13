Путин сменил власть в приграничных регионах — сразу два губернатора ушли в отставку

Президент России Владимир Путин принял отставки глав Белгородской и Брянской областей Вячеслава Гладкова и Александра Богомаза. Он назначил на эти посты временно исполняющих обязанности. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Президент назначил на должность врио главы Белгородской области Александра Шуваева. С ним президент уже провел встречу.
Кресло ушедшего по собственному желанию в Брянской области Александра Богомаза занял Егор Ковальчук, который был председателем правительства Луганской Народной Республики, и ранее — мэром челябинского Миасса. Владимир Путин также провел с ним встречу в Кремле.
Официальные причины отставок не уточняются. Согласно документам, назначения Шуваева и Ковальчука вступают в силу немедленно.
Белгородская и Брянская области — ключевые приграничные с Украиной субъекты РФ. Уже экс-губернаторы Гладков и Богомаз неоднократно комментировали меры по защите населения и инфраструктуры.
Вячеслав Гладков официально вступил в должность губернатора Белгородской области в сентябре 2021 года. До ноября 2020 года он работал в регионе в статусе временно исполняющего обязанности.
Александр Богомаз сохранил за собой кресло губернатора Брянской области после победы на выборах 19 сентября 2025 года. Он возглавлял область с 2014 года и был переизбран в 2020 году.
Егор Ковальчук родился в Челябинске, ему 53 года. У него три высших образования — по направлениям «экономика и управление на предприятии в машиностроении», «юриспруденция» и «водоснабжение и водоотведение». Карьеру начал в 1995 году в Южно-Уральском филиале Машбанка, а после десяти лет в финансовой сфере возглавил челябинское МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения». Позже Ковальчук работал вице-мэром по ЖКХ, затем возглавлял областные министерства. Трудился в ХМАО и в Минстрое России. В 2019 году он вернулся в правительство Челябинской области на пост заместителя губернатора, а в мае 2023 года депутаты Миасса избрали его главой города. С 2024 года работал в должности председателя правительства Луганской Народной Республики.
Александр Шуваев родился в 1981 году в Новом Осколе Белгородской области. Окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, а в 2015-м — Общевойсковую академию ВС РФ имени М. В. Фрунзе. Службу начал в 2002 году, участвовал в боевых задачах на Северном Кавказе, в урегулировании грузино-осетинского конфликта и в военной операции в Сирии. С 2015 по 2017 год Шуваев занимал должность заместителя командира 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, затем возглавил 51-й гвардейский парашютно-десантный полк. С 2022 года он участвовал в спецоперации с позывным «Спартанец», за заслуги перед страной удостоен звания Героя России и ряда высоких наград. Шуваев — участник президентской кадровой программы «Время героев», с января 2026 года занимал пост вице-губернатора Иркутской области.