Путин сменил власть в приграничных регионах — сразу два губернатора ушли в отставку

Руководители покинули должности по собственному желанию Источник: Максим Серков / NGS42.RU

Президент России Владимир Путин принял отставки глав Белгородской и Брянской областей Вячеслава Гладкова и Александра Богомаза. Он назначил на эти посты временно исполняющих обязанности. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Президент назначил на должность врио главы Белгородской области Александра Шуваева. С ним президент уже провел встречу.

Кресло ушедшего по собственному желанию в Брянской области Александра Богомаза занял Егор Ковальчук, который был председателем правительства Луганской Народной Республики, и ранее — мэром челябинского Миасса. Владимир Путин также провел с ним встречу в Кремле.

Официальные причины отставок не уточняются. Согласно документам, назначения Шуваева и Ковальчука вступают в силу немедленно.

Белгородская и Брянская области — ключевые приграничные с Украиной субъекты РФ. Уже экс-губернаторы Гладков и Богомаз неоднократно комментировали меры по защите населения и инфраструктуры.

Вячеслав Гладков официально вступил в должность губернатора Белгородской области в сентябре 2021 года. До ноября 2020 года он работал в регионе в статусе временно исполняющего обязанности.

Александр Богомаз сохранил за собой кресло губернатора Брянской области после победы на выборах 19 сентября 2025 года. Он возглавлял область с 2014 года и был переизбран в 2020 году.

Егор Ковальчук родился в Челябинске, ему 53 года. У него три высших образования — по направлениям «экономика и управление на предприятии в машиностроении», «юриспруденция» и «водоснабжение и водоотведение». Карьеру начал в 1995 году в Южно-Уральском филиале Машбанка, а после десяти лет в финансовой сфере возглавил челябинское МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения». Позже Ковальчук работал вице-мэром по ЖКХ, затем возглавлял областные министерства. Трудился в ХМАО и в Минстрое России. В 2019 году он вернулся в правительство Челябинской области на пост заместителя губернатора, а в мае 2023 года депутаты Миасса избрали его главой города. С 2024 года работал в должности председателя правительства Луганской Народной Республики.