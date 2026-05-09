«Украинский конфликт идет к завершению»: Путин выступил по итогам 9 Мая — о чем еще говорил президент

Президент России Владимир Путин провел пресс-конференцию в Кремле Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Президент России Владимир Путин выступил перед представителями СМИ по итогам Дня Победы. Он объяснил, почему на параде в Москве не было техники и поделился прогнозом о завершении спецоперации на Украине.

Также Владимир Путин рассказал, почему на параде на Красной пощади не было военной техники. Как отметил глава государства, такая мера обусловлена не только соображениями безопасности, но и необходимостью окончательного разгрома противника в рамках проведения специальной военной операции.

«По поводу парада. Вы знаете, мы приняли решение о том, что в этом году он не юбилейный, но тем не менее все-таки это День Победы. Мы решили, что обязательно будем проводить праздничные мероприятия, но без демонстрации военной техники. И не только по соображению безопасности, но прежде всего потому, что вооруженные силы должны сосредоточить свое внимание на окончательном разгроме противника в рамках проведения специальной военной операции», — сказал президент.

Минобороны РФ пока не передавало доклад о провокациях с украинской стороны во время праздничных мероприятий, отметил Путин. Он ожидает увидеть данные, когда вернется на рабочее место.

«Что касается провокаций, вы видите, что я здесь нахожусь, Министерство обороны мне пока ничего не докладывало об этом. Пока сказать ничего не могу. Сейчас вернусь на рабочее место, там доложат военные», — заявил президент.

Как сообщил Владимир Путин, предложение США о перемирии с 9 по 11 мая он считает оправданным. Президент России также рассказал, что сообщал американскому лидеру Дональду Трампу о планах перемирия по случаю Дня Победы, и тот его поддержал, но от Киева реакции не было.

«Возникла инициатива президента Соединенных Штатов господина Трампа о дополнительных двух днях перемирия и обмена военнопленными в эти два дня. Мы сразу согласились с этим. Тем более что это и оправданное предложение, и продиктованное соображениями уважения нашей общей победе над нацизмом и явно носящее ярко выраженный гуманитарный характер», — подчеркнул Путин.

Также в рамках временного перемирия решили провести обмен пленными между Россией и Украиной. Как отметил Владимир Путин, Москва передала Киеву список украинских военных, которые находятся в плену, но от Киева ответных действий не последовало.

Владимир Путин также заявил, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским не только в Москве, но и в третьей стране. Однако это может произойти только уже для подписания мирного договора.

«Можно встретиться и в третьей стране, но только в том случае, когда будут достигнуты окончательные договоренности о мирном договоре, который должен быть рассчитан на длительную историческую перспективу, чтобы поучаствовать в этом мероприятии либо что-то подписать, но это должна быть окончательная точка, а не сами переговоры», — заявил он.

Президент считает, что в настоящий момент украинский конфликт идет к концу.

«Я думаю, что дело идет к завершению [украинского конфликта]», — отметил Путин.

Другие заявления президента России Владимира Путина