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Политика Война на Ближнем Востоке Трамп сообщил Конгрессу об окончании войны с Ираном

Трамп сообщил Конгрессу об окончании войны с Ираном

Обострение конфликта на Ближнем Востоке началось 28 февраля

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Ранее США и Иран заключили соглашение о временном перемирии | Источник: Evan Vucci / AP PhotoРанее США и Иран заключили соглашение о временном перемирии | Источник: Evan Vucci / AP Photo

Ранее США и Иран заключили соглашение о временном перемирии

Источник:

Evan Vucci / AP Photo

Военная операция против Ирана закончена, следует из послания, направленного американским президентом Дональдом Трампом спикеру палаты представителей Конгресса Майку Джонсону. Об этом сообщает Associated Press.

«Седьмого апреля 2026 года я отдал приказ о двухнедельном прекращении огня. С тех пор режим прекращения огня был продлен. Начиная с 7 апреля 2026 года, между вооруженными силами Соединенных Штатов и Ирана не было зафиксировано ни одного случая обмена огнем. Боевые действия, начавшиеся 28 февраля 2026 года, прекращены», — говорится в послании.

В послании Трамп добавил, что войска США останутся пока в регионе.

«Соответственно, военное министерство продолжает при необходимости и по мере целесообразности корректировать расстановку сил в зоне ответственности в отдельных странах для противодействия угрозам со стороны Ирана и его прокси-сил, а также для защиты Соединенных Штатов, их союзников и партнеров», — добавил Трамп.

Отметим, что сам лично президент США с подобными заявлениями пока не выступал.

Военный конфликт США и Израиля против Ирана начался 28 февраля. 7 апреля Трамп объявил о двухнедельном прекращении огня. Иран сообщает о 3375 погибших за 40 дней войны. Переговоры в Исламабаде 11 апреля не привели к долгосрочному соглашению. 21 апреля американский президент решил продлить перемирие, но Тегеран не намерен признавать это одностороннее решение и оставляет за собой право действовать по своему усмотрению. Всё, что известно о ситуации на Ближнем Востоке, мы собираем в отдельном разделе.

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Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
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Комментарии
15
Гость
2 мая, 13:55
На Нобеля тянет!
Гость
2 мая, 07:09
Американсы получили по щам, и экстренно ретировались всей своей бандой)))
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Гость
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