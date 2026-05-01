Трамп сообщил Конгрессу об окончании войны с Ираном

Ранее США и Иран заключили соглашение о временном перемирии Источник: Evan Vucci / AP Photo

Военная операция против Ирана закончена, следует из послания, направленного американским президентом Дональдом Трампом спикеру палаты представителей Конгресса Майку Джонсону. Об этом сообщает Associated Press.

«Седьмого апреля 2026 года я отдал приказ о двухнедельном прекращении огня. С тех пор режим прекращения огня был продлен. Начиная с 7 апреля 2026 года, между вооруженными силами Соединенных Штатов и Ирана не было зафиксировано ни одного случая обмена огнем. Боевые действия, начавшиеся 28 февраля 2026 года, прекращены», — говорится в послании.

В послании Трамп добавил, что войска США останутся пока в регионе.

«Соответственно, военное министерство продолжает при необходимости и по мере целесообразности корректировать расстановку сил в зоне ответственности в отдельных странах для противодействия угрозам со стороны Ирана и его прокси-сил, а также для защиты Соединенных Штатов, их союзников и партнеров», — добавил Трамп.

Отметим, что сам лично президент США с подобными заявлениями пока не выступал.