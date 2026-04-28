Конец войне? Иран предложил открыть Ормузский пролив и положить конец конфликту: главное о ситуации на Ближнем Востоке

На маршрут через Ормузский пролив приходилось 25% мирового трафика нефти и нефтепродуктов Источник: NASA / Telegram

Временное перемирие между Ираном и США длится уже около трех недель, несмотря на то, что недавно в Пакистане сорвались переговоры между Вашингтоном и Тегераном, власти Исламской Республики предложили открыть Ормузский пролив и отложить ядерные переговоры на более поздний срок. Представитель Белого дома заявила, что американские власти сейчас изучают этот план. Что еще за сутки произошло вокруг ситуации на Ближнем Востоке, читайте в этом материале.

Иран предложил сделку США

Иран предлагает США открыть Ормузский пролив и положить конец конфликту, отложив ядерные переговоры на более поздний этап. Об этом сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

«Иран через пакистанских посредников передал США новое предложение по достижению сделки об открытии Ормузского пролива и окончании войны, при этом ядерные переговоры предполагается перенести на более поздний срок», — пишет портал.

По данным портала, глава МИД Ирана Аббас Аракчи обсуждал это предложение с представителями Пакистана.

Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, президент США Дональд Трамп обсудил со своей командой национальной безопасности предложения Ирана по открытию Ормузского пролива.

«Я могу подтвердить, что президент сегодня утром провел встречу со своей командой по национальной безопасности. Предложение (Ирана по открытию Ормузского пролива. — Ред.) действительно обсуждалось», — сказала Левитт во время брифинга.

Она добавила, что позиция Трампа в отношении ядерной программы в Иране остается неизменной.

Новые правила для прохода через Ормузский пролив

После того, как власти Тегерана предложили Вашингтону открыть Ормузский пролив, в Иране объявили, что будет введен новый закон о порядке прохождения через пролив. Об этом сообщил член комитета по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса (парламент) Исламской Республики Алаэддин Боруджерди.

«Проведено множество заседаний для рассмотрения юридических и международных аспектов „Плана безопасности Ормузского пролива“. Этот план будет принят в виде обязательного закона сразу после открытия парламента и направлен на исполнение правительству», — приводит его слова пресс-служба Меджлиса.

Боруджерди отметил, что Центральный банк Ирана открыл четыре специальных счета в иранских риалах, юанях, долларах и евро для взимания сборов за проход через Ормузский пролив, но после введения в работу инфраструктуры цифровой валюты будет обязательным требованием производить оплату в риалах.

Последствия войны на Ближнем Востоке

Нидерландская чартерная авиакомпания Transavia на май и июнь отменила часть рейсов из-за роста цен на авиационный керосин. Об этом сообщил портал Hart van Nederland.

Как пишет портал, под сокращение попали около 2% рейсов перевозчика. Представители Transavia пояснили, что пассажирам отмененных рейсов предложат бесплатное перебронирование, ваучер или полный возврат стоимости билета.

Отметим, что ранее ведущая авиакомпания Нидерландов KLM также заявила, что отменит 160 рейсов в ближайшее время. Всё из-за войны в Персидском заливе и, как следствие, роста цен на авиационное топливо.

Пока в Нидерландах ограничиваются отменой рейсов, в Великобритании вспыхнули протесты из-за быстрого роста цен на топливо. Люди вышли на улицы Лондона с плакатами и лозунгами, призывая местные власти разобраться с этой проблемой. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы собрались сегодня напротив здания Минфина, чтобы выразить недовольство канцлером казначейства Рейчел Ривс. Пока правительства по всему миру принимают срочные меры для помощи населению из-за роста цен на топливо, Британия ничего не делает. Мы требуем разработки пакетов адресной помощи для британских граждан и снижения налогов», — заявил депутат Палаты общин от Reform UK Роберт Дженрик, который тоже присоединился к акции протеста.

Стоимость бензина в Великобритании с начала войны в Иране выросла почти на 25% — до 1,57 фунта (2,13 доллара) за литр. При этом цены на дизель выросли еще сильнее — на 49%, до 1,89 фунт (2,56 доллара) за литр.

Путин встретился в Петербурге с главой МИД Ирана

Президент России Владимир Путин 27 апреля встретился в Петербурге с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Переговоры прошли в Президентской библиотеке, следует из сообщения Кремля.

Путин заявил, что Россия и Иран обсудили Ближний Восток в Петербурге. Он также сообщил, что на прошлой неделе получил послание от верховного лидера Ирана Хаменеи и попросил Аракчи передать ему благодарность и пожелания благополучия.

«Мы видим, как мужественно и героически борется народ Ирана за свою независимость, за свой суверенитет», — отметил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, РФ надеется, что Иран пройдет «этот непростой период испытаний» и на Ближнем Востоке наступит мир.

Президент также заявил, что Москва будет делать всё, что отвечает интересам Ирана и других стран региона, чтобы мир наступил как можно быстрее.

Аракчи, в свою очередь, поблагодарил Россию за поддержку и заявил, что народ Ирана «своим мужеством смог сопротивляться агрессии США» и сможет выстоять. Он также передал Путину наилучшие пожелания от верховного лидера Ирана и президента Масуда Пезешкиана.

Глава иранского МИД подчеркнул, что отношения Москвы и Тегерана являются стратегическим партнерством и, по его словам, будут укрепляться.

С российской стороны во встрече участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.