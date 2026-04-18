США и Куба провели тайные переговоры впервые за 10 лет: что решили страны

Последний раз страны напрямую общались в 2016 году Источник: Report.az

Американская делегация приехала в Гавану на переговоры с представителями кубинских властей. Это первая встреча между США и Кубой за последние десять лет. О том, к чему удалось прийти странам после продолжительных угроз президента США Дональда Трампа, рассказываем в материале.

Когда состоялись тайные переговоры

Как сообщает агентство Axios со ссылкой на источники, встреча между странами прошла 10 апреля. Об этом стало известно только сейчас.

Делегация Госдепартамента США встретилась с представителями кубинских властей, включая внука лидера Кубинской революции Рауля Кастро — Рауля Родригеса Кастро. Известно, что последний раз страны напрямую общались во время визита на остров президента Барака Обамы в 2016 году.

О чем общались делегации

Во время встречи американская делегация призывала кубинские власти обеспечить демократические и экономические свободы и указывала, что для этого есть «лишь небольшое окно возможностей», перед тем как отношения с Вашингтоном необратимо испортятся. США пообещали со своей стороны содействие и предложили восстановить интернет на острове путем развертывания спутниковой связи Starlink.

Еще члены американской делегации «высказали озабоченность деятельностью иностранных разведывательных служб, вооруженных формирований и террористических группировок, которые действуют с ведома кубинского правительства на удалении менее 100 миль (160 км) от границ США.

Госсекретарь США Марко Рубио прокомментировал встречу с Раулем Гильермо Родригесом Кастро.

«Я бы назвал это не столько „переговорами“, сколько „обсуждениями“ будущего», — цитирует его издание Report.