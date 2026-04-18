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Политика США и Куба провели тайные переговоры впервые за 10 лет: что решили страны

США и Куба провели тайные переговоры впервые за 10 лет: что решили страны

Трамп продолжительное время угрожал острову захватом

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Последний раз страны напрямую общались в 2016 году | Источник: Report.azПоследний раз страны напрямую общались в 2016 году | Источник: Report.az

Последний раз страны напрямую общались в 2016 году

Источник:

Report.az

Американская делегация приехала в Гавану на переговоры с представителями кубинских властей. Это первая встреча между США и Кубой за последние десять лет. О том, к чему удалось прийти странам после продолжительных угроз президента США Дональда Трампа, рассказываем в материале.

Когда состоялись тайные переговоры

Как сообщает агентство Axios со ссылкой на источники, встреча между странами прошла 10 апреля. Об этом стало известно только сейчас.

Делегация Госдепартамента США встретилась с представителями кубинских властей, включая внука лидера Кубинской революции Рауля Кастро — Рауля Родригеса Кастро. Известно, что последний раз страны напрямую общались во время визита на остров президента Барака Обамы в 2016 году.

О чем общались делегации

Во время встречи американская делегация призывала кубинские власти обеспечить демократические и экономические свободы и указывала, что для этого есть «лишь небольшое окно возможностей», перед тем как отношения с Вашингтоном необратимо испортятся. США пообещали со своей стороны содействие и предложили восстановить интернет на острове путем развертывания спутниковой связи Starlink.

Еще члены американской делегации «высказали озабоченность деятельностью иностранных разведывательных служб, вооруженных формирований и террористических группировок, которые действуют с ведома кубинского правительства на удалении менее 100 миль (160 км) от границ США.

Госсекретарь США Марко Рубио прокомментировал встречу с Раулем Гильермо Родригесом Кастро.

«Я бы назвал это не столько „переговорами“, сколько „обсуждениями“ будущего», — цитирует его издание Report.

Напомним, что в январе Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных пошлин на товары из стран, поставляющих нефть Кубе. Также он продолжительное время угрожал острову захватом и свержением действующего президента страны. Тогда Кубу погрузили в блокаду, которая привела к блэкауту, оставившему миллионы жителей без электричества.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
США Куба Политика Переговоры
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Комментарии
6
Гость
18 апреля, 21:08
Так называемый цивилизованный мир с целью грабежа, нового колониального порядка хочет заставить весь остальной мир жить по его указке. Тоталитаризм в чистом виде.
Гость
18 апреля, 20:38
Если покопаться, наверняка найдешь у Трампа одесские корни. Гоп-стоп с Фонтанов сквозит!
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