Политика Переговоры по Украине продолжатся: страны договорились о новой встрече

Предполагается, что они пройдут в США или в ОАЭ

У сторон еще остались несогласованные вопросы | Источник: UAE Ministry of Foreign Affairs / Handout / Reuters

Следующая встреча по вопросу урегулирования украинского конфликта планируется на следующей неделе. Подробности об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Есть договоренность, что он (раунд переговоров. — Прим. ред.) действительно состоится на следующей неделе. По месту и точным датам мы вас сориентируем. Но действительно это будет следующая неделя», — сказал представитель Кремля во время брифинга.

О том, что трехсторонняя встреча состоится на следующей неделе, заявил ранее украинский лидер Владимир Зеленский. Он отметил, что новый раунд переговоров по мирному урегулированию пройдет во вторник или в среду.

По его словам, обсуждения могут быть посвящены предложениям по планированию действий после окончания конфликта и более подробному рассмотрению экономических вопросов. При этом ни российская, ни американская стороны заявления Зеленского не прокомментировали.

Пока точно неясно, где именно пройдут переговоры. Однако предполагается, что Россия, США и Украина могут встретиться в Майами или Абу-Даби, пишет газета Politico со ссылкой на источник.

Обновлено 13:59 (мск): страны встретятся 17–18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавит Мединский, сообщил Песков.

Первые два раунда трехсторонних переговоров с участием России, Украины и США прошли в Абу-Даби 23–24 января и 4–5 февраля. По итогам второй встречи делегации обсудили методы обеспечения прекращения огня и контроля за остановкой военных действий. Также они согласовали обмен 314 военнопленными: Россия вернула из украинского плена 157 военных, взамен передала 157 пленных ВСУ.

Алена Смагина
Дмитрий Песков Мирные переговоры Переговоры по урегулированию СВО Политика Россия Украина США
Инженер1

13 февраля, 15:20
пригласили гарантолога в Купянск, но он почему то не согласился.
JayroslavMudryi

13 февраля, 19:02
По несчастью или к счастью, Истина проста: Никогда не возвращайся В прежние места. Даже если пепелище Выглядит вполне, Не найти того, что ищешь, Ни тебе, ни мне. Путешествие в обратно Я бы запретил И прошу тебя, как брата, Душу не мути.
