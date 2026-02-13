Переговоры по Украине продолжатся: страны договорились о новой встрече

Следующая встреча по вопросу урегулирования украинского конфликта планируется на следующей неделе. Подробности об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Есть договоренность, что он (раунд переговоров. — Прим. ред.) действительно состоится на следующей неделе. По месту и точным датам мы вас сориентируем. Но действительно это будет следующая неделя», — сказал представитель Кремля во время брифинга.
О том, что трехсторонняя встреча состоится на следующей неделе, заявил ранее украинский лидер Владимир Зеленский. Он отметил, что новый раунд переговоров по мирному урегулированию пройдет во вторник или в среду.
По его словам, обсуждения могут быть посвящены предложениям по планированию действий после окончания конфликта и более подробному рассмотрению экономических вопросов. При этом ни российская, ни американская стороны заявления Зеленского не прокомментировали.
Пока точно неясно, где именно пройдут переговоры. Однако предполагается, что Россия, США и Украина могут встретиться в Майами или Абу-Даби, пишет газета Politico со ссылкой на источник.
Обновлено 13:59 (мск): страны встретятся 17–18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавит Мединский, сообщил Песков.
Первые два раунда трехсторонних переговоров с участием России, Украины и США прошли в Абу-Даби 23–24 января и 4–5 февраля. По итогам второй встречи делегации обсудили методы обеспечения прекращения огня и контроля за остановкой военных действий. Также они согласовали обмен 314 военнопленными: Россия вернула из украинского плена 157 военных, взамен передала 157 пленных ВСУ.
