В США оценили готовность России и Украины к мирному соглашению без их посредничества

В США оценили готовность России и Украины к мирному соглашению без их посредничества

Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп

До новых консультаций осталось меньше суток

До новых консультаций осталось меньше суток

Источник:

Hamad Al Kaabi / UAE Presidential Court / REUTERS

Россия и Украина готовы проводить переговоры без участия США. Об этом журналистам рассказал глава Белого дома Дональд Трамп.

«Да… думаю, у них (переговоров. — Прим. ред.) есть шанс. Мы старались», — сказал американский лидер, отвечая на вопросы журналистов, могут ли переговоры стран идти и без участия его спецпосланников.

Однако он не стал вдаваться в подробности относительно того, какие форматы участия Штатов в будущих переговорах в настоящее время обсуждаются администрацией. Кроме того, он вновь подчеркнул, что стороны «подошли близко к решению конфликта».

Новый раунд переговоров в Абу-Даби возобновится 1 февраля. Эту информацию подтвердили Москва и Киев. Госсекретарь США Марко Рубио не исключил, что они будут двусторонними. Предполагается, что новый раунд встреч в Абу-Даби также пройдет в закрытом режиме, как и предыдущие двухдневные консультации.

Для создания благоприятных условий для предстоящего саммита Россия согласилась на просьбу главы Белого дома воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля. Об этом Трамп лично попросил президента России Владимира Путина.

Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Комментарии
3
Гость
43 минуты
Борьба за мир до последнего это наши традиционные ценности
Гость
1 час
Брехня (С)
Читать все комментарии
Рекомендуем