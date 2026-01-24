НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Проходят в разных форматах: что известно о трехсторонних встречах России, США и Украины в Абу-Даби

Проходят в разных форматах: что известно о трехсторонних встречах России, США и Украины в Абу-Даби

Стороны должны продолжить диалог сегодня

189
Чтобы добиться скорого соглашения между странами, важно реализовать «формулу Анкориджа» | Источник: ReutersЧтобы добиться скорого соглашения между странами, важно реализовать «формулу Анкориджа» | Источник: Reuters

Чтобы добиться скорого соглашения между странами, важно реализовать «формулу Анкориджа»

Источник:

Reuters

Второй раунд трехсторонней рабочей группы по урегулированию украинского кризиса в Абу-Даби должен состояться 24 января. Время проведения нового саммита пока неизвестно. Однако появились подробности о том, в каком формате стороны общаются между собой и о чем уже удалось договориться во время первого раунда.

«Иногда участники отходят в сторону, чтобы обсудить что-то отдельно, иногда все собираются вместе, иногда несколько групп разбиваются по темам», — поделился собеседник Associated Press.

Ruptly | Emirates News Agency (WAM)

Источник:

На видео президент ОАЭ шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян встречается с главами делегаций России, США и Украины

На скорое разрешение ситуации между Россией и Украиной надеется президент США Дональд Трамп. На днях во время церемонии основания Совета мира в Давосе глава Белого дома заявил о значительном прогрессе в процессе урегулирования украинского кризиса.

Однако чтобы добиться скорого соглашения между странами, важно реализовать «формулу Анкориджа», в ответ на заявления Трампа подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Речь идет о встрече на Аляске президентов России и Америки, которая состоялась в 2025 году.

«Работа ведется. Работа продвигается. Сейчас очень важно имплементировать формулу, которая была в Анкоридже согласована», — сказал представитель Кремля в разговоре с ТАСС.

Во время переговоров американская и украинская делегации хотят предложить России временное прекращение огня. Речь идет о том, что Украина должна отказаться от ударов по российским нефтеперерабатывающим предприятиям и судам, которые участвуют в так называемом теневом флоте. В ответ на это Россия должна прекратить атаки на украинскую энергетическую систему.

Также в планы трехсторонних встреч входит обсуждение отказа Киева от территорий в обмен на программу финансовой поддержки по восстановлению Украины в размере 800 миллиардов долларов. Еще на саммите представят четыре документа, которые, как предполагается, должны лечь в основу мирного договора. Один из документов касается полного ухода ВСУ из Донбасса.

«Хорошо известна позиция России о том, что Украина, украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, должны быть выведены. Это является очень важным условием. Есть также другие нюансы, которые остаются на повестке дня переговоров», — заявил Песков.

Кроме того, в Абу-Даби пройдут отдельные переговоры по экономическим вопросам между представителем американской стороны Стивом Уиткоффом и главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Они обсудят Совет мира и готовность России направить 1 миллиард долларов в бюджет организации из российских активов, замороженных еще предыдущей администрацией США.

Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Политика Переговоры Переговоры по урегулированию Россия Украина США Абу-Даби
