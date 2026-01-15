Агента британских спецслужб депортируют из РФ: что о нем известно

НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Агента британских спецслужб лишили аккредитации

Агента британских спецслужб лишили аккредитации

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

ФСБ выявила агента британских спецслужб Дэвиса Гарета Самьюэля, засланного в Россию под прикрытием сотрудника посольства. Его уже лишили аккредитации, и в ближайшее время он должен покинуть страну.

«Федеральной службой безопасности в ходе контрразведывательной работы выявлен незаявленный сотрудник британских спецслужб Дэвис Гарет Самьюэль, 08.08.1980 года рождения, направленный в Россию под прикрытием должности второго секретаря административно-хозяйственного отдела посольства Великобритании в Москве», — заявили в спецслужбе РИА Новости.

Дэвис Гарет Самьюэль выдавал себя за сотрудника посольства

Дэвис Гарет Самьюэль выдавал себя за сотрудника посольства

Источник:

ЦОС ФСБ

После этого МИД РФ вызвал временную поверенную в делах Британии Дейни Долакию. Ей выразили протест из-за инцидента с британским агентом, который выдавал себя за сотрудника посольства.

В ведомстве отметили, что лишенный аккредитации Гарет Самьюэль Дэвис должен покинуть страну в течение двух недель. Там предупредили, что Москва даст зеркальный ответ, если Лондон продолжит эскалацию.

После того как британский дипломат вышла из здания МИД РФ, на улице собралась толпа протестующих и блокировала автомобиль Долакии около десяти минут. Затем ей освободили проезд, и поверенная уехала.

ФСБ МИД РФ Агенты спецслужб
Рекомендуем