Агента британских спецслужб депортируют из РФ: что о нем известно

Агента британских спецслужб лишили аккредитации Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

ФСБ выявила агента британских спецслужб Дэвиса Гарета Самьюэля, засланного в Россию под прикрытием сотрудника посольства. Его уже лишили аккредитации, и в ближайшее время он должен покинуть страну.

«Федеральной службой безопасности в ходе контрразведывательной работы выявлен незаявленный сотрудник британских спецслужб Дэвис Гарет Самьюэль, 08.08.1980 года рождения, направленный в Россию под прикрытием должности второго секретаря административно-хозяйственного отдела посольства Великобритании в Москве», — заявили в спецслужбе РИА Новости.

Дэвис Гарет Самьюэль выдавал себя за сотрудника посольства Источник: ЦОС ФСБ

После этого МИД РФ вызвал временную поверенную в делах Британии Дейни Долакию. Ей выразили протест из-за инцидента с британским агентом, который выдавал себя за сотрудника посольства.

В ведомстве отметили, что лишенный аккредитации Гарет Самьюэль Дэвис должен покинуть страну в течение двух недель. Там предупредили, что Москва даст зеркальный ответ, если Лондон продолжит эскалацию.