Трамп освободил двух россиян с захваченного танкера Marinera

Судно захватили под предлогом санкций Источник: U.S. European Command / X

Президент США Дональд Трамп освободил двух граждан РФ из состава экипажа танкера Marinera, ранее задержанного американскими военными в Северной Атлантике. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы приветствуем данное решение и выражаем признательность руководству США. Приступаем к срочной практической проработке всех вопросов, связанных с обеспечением скорейшего возвращения наших соотечественников на Родину», — сказала Захарова.

США захватили нефтяной танкер Marinera, идущий под российским флагом, в Северной Атлантике 7 января. Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не хочет говорить, был ли телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным после захвата судна.

Европейское командование ВС США утверждает, что судно задержали из-за нарушения американских санкций. Глава Пентагона Пит Хегсет, комментируя произошедшее, заявил, что блокада подсанкционной нефти из Венесуэлы остается в силе по всему миру. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт не исключила, что экипаж танкера могут привлечь к уголовной ответственности.

Штаты сообщали, что судно изначально носило название Bella 1, ходило под панамским флагом и пыталось подойти к берегам Венесуэлы. После попытки досмотра со стороны США в декабре экипаж сменил название на Marinera, нарисовал на борту российский флаг и заявил о переходе под юрисдикцию России.