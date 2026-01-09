НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Трамп освободил двух россиян с захваченного танкера Marinera

Трамп освободил двух россиян с захваченного танкера Marinera

МИД начал работу по возвращению граждан РФ домой

252
Судно захватили под предлогом санкций | Источник: U.S. European Command / XСудно захватили под предлогом санкций | Источник: U.S. European Command / X

Судно захватили под предлогом санкций

Источник:

U.S. European Command / X

Президент США Дональд Трамп освободил двух граждан РФ из состава экипажа танкера Marinera, ранее задержанного американскими военными в Северной Атлантике. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы приветствуем данное решение и выражаем признательность руководству США. Приступаем к срочной практической проработке всех вопросов, связанных с обеспечением скорейшего возвращения наших соотечественников на Родину», — сказала Захарова.

США захватили нефтяной танкер Marinera, идущий под российским флагом, в Северной Атлантике 7 января. Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не хочет говорить, был ли телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным после захвата судна.

Европейское командование ВС США утверждает, что судно задержали из-за нарушения американских санкций. Глава Пентагона Пит Хегсет, комментируя произошедшее, заявил, что блокада подсанкционной нефти из Венесуэлы остается в силе по всему миру. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт не исключила, что экипаж танкера могут привлечь к уголовной ответственности.

Штаты сообщали, что судно изначально носило название Bella 1, ходило под панамским флагом и пыталось подойти к берегам Венесуэлы. После попытки досмотра со стороны США в декабре экипаж сменил название на Marinera, нарисовал на борту российский флаг и заявил о переходе под юрисдикцию России.

МИД России опубликовал заявление, назвав действия США «грубейшим нарушением международного права» и потребовал немедленно освободить танкер, обеспечить достойное обращение с экипажем и не препятствовать возвращению российских граждан на родину.

Елена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Танкер Мария Захарова Дональд Трамп Захват
Гость
42 минуты
Так значит танкер не российский?
Гость
43 минуты
А украинцев?
Гость
